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田徑／世大運奪金「像夢一場」彭名揚想在奧運出頭天

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
新科男子400公尺跨欄紀錄保持人彭名揚。記者劉學聖／攝影
新科男子400公尺跨欄紀錄保持人彭名揚。記者劉學聖／攝影

父母都是田徑選手，彭名揚繼承衣缽，剛結束的成都世大運更一鳴驚人，以48秒62成績改寫高懸22年的全國紀錄，且除了金牌到手，還拿到巴黎奧運400公尺跨欄資格，堪稱「三喜臨門」，也達成東京奧運後自己設下的目標。

25歲的彭名揚個性開朗，喜歡交朋友，上月亞錦賽奪下男子跳遠金牌和巴黎奧運門票的林昱堂就是「麻吉」，國訓中心中還結交不少奧運奪牌等級的選手，像是「鞍馬王子」李智凱、奧運羽球金牌得主李洋等。

彭名揚透露，東京奧運比賽期間，看到好友們在最高殿堂發光發熱，當時就默默許下目標，「我很想要出頭天，平常籠罩在他們光環下，看他們那麼有名氣，那心很有憧憬。」以巴黎奧運為目標，彭名揚不斷和自己喊話，告訴自己要努力，他笑說：「沒去奧運的話，自己也不太想練了，400公尺跨欄是『地獄式的折磨』，訓練真的很辛苦。」

除了自己設下的目標，好友林昱堂也給他更多動力，兩人早在亞錦賽前就曾約定，要在亞錦賽直接達到奧運標，林昱堂的破全國紀錄「驚天一跳」如願達成設定，跑進決賽的彭名揚雖錯過機會，不到一個月就在世大運跟上好友腳步，兩人成為目前唯二達到巴黎奧運標準的田徑選手。

「回想起來，像夢一場，當下進終點很開心很激動，達標奧運。」彭名揚今天回憶成都世大運決賽仍歷歷在目，他透露當下完全沒想到奪金和全國紀錄，唯一念頭就是拿到巴黎奧運資格，這場生涯第一場大賽金牌也讓自己更有信心去面對其他大賽。

即將迎接生涯第一場亞運，彭名揚以48秒3為目標，「48秒6還在奧運後半段，48秒3有機會到奧運決賽，亞運能保到48秒3，對巴黎奧運會更有信心，衝擊決賽。」

世大運跑出的48秒62，若是在2018雅加達亞運可以拿到銀牌，中華田徑隊總教練孫念祖提到，彭名揚衝勁好，但比賽經驗較少，現在獲得關注後也會有心理壓力，要能「堅持住」，盼能為中華隊帶回亞運獎牌。

彭名揚（左）和林昱堂達成一起去巴黎奧運的約定。記者劉學聖／攝影
彭名揚（左）和林昱堂達成一起去巴黎奧運的約定。記者劉學聖／攝影

彭名揚 亞運 田徑

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