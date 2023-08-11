女足世界盃／瑞典2比1剋日本 晉級4強賽迎戰西班牙

亞洲傳統強隊日本隊今天在世界盃女足8強賽迎戰北歐勁旅瑞典，以1比2落敗。瑞典下一場將於15日對上首度晉級世界盃4強的西班牙。

這場比賽瑞典後衛伊利斯緹（Amanda Ilestedt）第32分鐘近射破網首開紀錄，幫助球隊取得領先優勢。下半場開賽後不久，中場安格爾達爾（FilippaAngeldal）51分鐘時罰球破網再下一城。

一路落後的日本隊，在比賽76分鐘時得到罰球機會，植木理子操刀卻中柱。11分鐘後，中場林穗之香終於在門前補射得手，縮小落後差距，可惜最終仍無法改變戰局而落敗。

日本和瑞典的8強賽堪稱本屆世足賽一場焦點大戰，爭奪在4強賽對戰西班牙的門票。西班牙稍早8強戰經加時賽後才以2比1力克荷蘭，首度闖進世界盃4強。