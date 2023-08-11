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田徑／杭州亞運「最後一舞」 人夫陳傑盼登頒獎台

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
陳傑將是第三度參加亞運。記者劉學聖／攝影
陳傑將是第三度參加亞運。記者劉學聖／攝影

我國跨欄名將陳傑今年升格人夫，下月登場的杭州亞運沒意外也將是亞運「最後一舞」，過去兩度參賽都和頒獎台擦肩而過的他坦言，當然想拿獎牌，希望能完全發揮，亞運最終戰有完美結果。

身為400公尺跨欄指標人物，31歲的陳傑成績閃耀，包括全運會締造6連霸，亞錦賽也曾3度奪銀，但今年亞錦賽準決賽跑出的50秒19成績沒能躋身決賽。

上一度參加亞錦賽是2019年，當時奪下銀牌的陳傑，2021年因新冠肺炎疫情導致賽事取消，沒能再挑戰頒獎台，相隔4年參賽成績不如預期。陳傑坦言，國際賽在後疫情時代逐漸回歸，選手也需要適應時間，自己也一直在調整，「上半年覺得身體狀況不錯，亞錦賽是一個檢測點，但成績沒那麼好。」秒數不如預期，他表示從中也有發現問題，目前積極調整，為9月23日開幕的亞運全力準備。

今年可能是生涯最後一場亞運，2018年雅加達亞運以49秒62奪下第4名的陳傑不諱言，大比賽中拿到獎牌，一直是努力方向，杭州亞運也會以頒獎台為目標，重點還有自己要能完全發揮，才是現階段著重方向。

今年5月發布婚訊的陳傑也笑說，不會因多了「人夫」身分有不同心態轉變，「和太太在一起很久，不太會因為身分感到壓力。」他的父母也有計畫到杭州，見證陳傑的亞運告別戰。

東京奧運登上最高殿堂的陳傑仍有奧運目標，學弟彭名揚先拿到巴黎奧運資格，他除拚達標，也會持續爭取積分，雙管齊下盼能拿到明年的奧運門票。

陳傑提到，彭名揚世大運突破全國紀錄、達到奧運標準，對中華田徑隊都是士氣上的振奮和提升，「為什麼人家可以突破？訓練狀況、身心調整，都可以去學習。」

陳傑將是第三度參加亞運。記者劉學聖／攝影
陳傑將是第三度參加亞運。記者劉學聖／攝影

陳傑 亞運 彭名揚

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