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田徑／亞運最大團 教頭喊出奪牌目標

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
「最速男」楊俊瀚訓練。記者劉學聖／攝影
「最速男」楊俊瀚訓練。記者劉學聖／攝影

杭州亞運中華代表團將派出524名選手競逐32種運動競賽，其中田徑共有38名選手，成為代表團中的最大團隊，剛在世大運站上頒獎台的傅兆玄、林佳興和彭名揚也歸隊，今天幾乎全員到齊在高雄左營的國訓中心訓練，中華田徑隊總教練孫念祖評估，包括男子跳遠、男子400公尺跨欄、男子200公尺和男子400公尺接力都很有機會挑戰獎牌。

中華田徑隊的杭州亞運選手，25名男選手包括楊俊瀚、林祐賢、陳玟溥、陳奎儒、陳傑、彭名揚、傅兆玄、向俊賢、黃正琦、林昱堂、林佳興、李允辰、王晨佑、卓家玄、鄭兆村、黃士峰、馬皓瑋、許嘉維、魏泰陞、王偉旭、林仲威、陳建榮、葛吳諺明、余晨逸和趙敬民，其中400公尺跨欄名將陳傑、「最速男」楊俊瀚和「黃金右臂」鄭兆村都將是第3度參賽。

女選手13人分別是張博雅、林詩亭、李晴晴、林沛萱、沈怡如、林子琪、曹純玉、余雅倩、簡晨昕、吳慈恩、李慧君、朱品薰和陳彩娟。

杭州亞運前，上月亞錦賽先有林昱堂男子跳遠驚天一跳，以8公尺40的破全國紀錄成績一舉奪金並達到明年巴黎奧運標準，剛結束的成都世大運再有彭名揚以48秒62的破全國紀錄奪金，巴黎奧運門票也到手；孫念祖評估，林昱堂、彭名揚和亞錦賽200公尺奪銀的楊俊瀚，以及男子400公尺接力，都是有望登上頒獎台的項目，女子組除寄望鏈球紀錄保持人余雅倩突破，也盼跳高全國紀錄保持人李晴晴能飛出佳績。

林昱堂、楊俊瀚、陳奎儒和曹純玉都要參加19日展開的布達佩斯世錦賽，其餘選手除少數營外訓練，大部分成員在亞運前都會在國訓中心最後備戰。

彭名揚（左）和林昱堂雙雙達標巴黎奧運。記者劉學聖／攝影
彭名揚（左）和林昱堂雙雙達標巴黎奧運。記者劉學聖／攝影
國訓中心的風雨跑道。記者劉學聖／攝影
國訓中心的風雨跑道。記者劉學聖／攝影

楊俊瀚 彭名揚 林昱堂 杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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