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龍舟／世錦賽爭議 台灣申訴保住10人組2000公尺金牌

中央社／ 台北11日電
世界龍舟錦標賽在泰國舉行。 大會官方臉書
世界龍舟錦標賽在泰國舉行。 大會官方臉書

在泰國巴達雅舉行的2023年龍舟世界錦標賽，以杭州亞運龍舟代表隊為班底的台灣隊成員，在申訴成功後如願保住10人組龍舟2000公尺項目的金牌。

世界龍舟錦標賽昨天首日賽事就出現許多爭議狀況，先登場的標準（20人）2000公尺公開組項目，完賽成績以中國隊的8分11秒586最佳，台灣代表隊以8分20秒041居次、加拿大排第3。

不過原本大會認定中國隊在賽道中碰撞到美國隊，導致美國隊的龍舟破洞無法完賽，因此加罰中國隊20秒，變成台灣隊成績第1。不過中國隊賽後不服判決進行申訴是美國隊撞他們，大會最後也接受申訴把金牌還給中國隊，台灣隊也因此再退回銀牌。

據了解，龍舟標準組2000公尺組明天才會進行頒獎典禮，因此在頒獎前各隊都還有申訴機會。只不過確定「沉船」沒能完賽的美國隊已經接受沒有成績的結果，不會抗議，所以再度改判的機會不大。

至於首日最後一項登場的10人（小龍舟）2000公尺公開組，以杭州亞運成員為班底的台灣隊，率先以9分15秒064的成績率先衝線，但一開始也因為被加罰秒數而落居第2，最後同樣經過申訴後也還給台灣隊金牌，澳門以9分16秒199的成績位居亞軍，印尼則以9分18秒828獲得銅牌。

龍舟世錦賽舉辦的2000公尺項目屬於繞圈賽，和傳統500、1000公尺是直線衝刺形式不同。由於繞圈賽需要轉彎還要搶內道，因此很容易發生碰撞的狀況。

亞運 世錦賽

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