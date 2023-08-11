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武術／太極不只有馬保國 孫家閎開心透過奪牌被看見

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
孫家閎在世大運收穫1金1銀。圖／大專體總提供（資料照）
孫家閎在世大運收穫1金1銀。圖／大專體總提供（資料照）

我國武術好手孫家閎今年在成都世大運拿下太極劍銀牌、太極拳金牌的佳績，更是我國代表團第一位奪牌與奪金的選手，對於自己的亮眼表現受到外界關注，孫家閎在今天出席活動時就表示，自己更開心的是透過世大運的表現讓更多人認識武術與太極。

在今年世大運帶回亮眼成績後，孫家閎返台後僅短暫返家陪伴家人幾天後，隨即回到國訓中心為接下來的杭州亞運進行備戰，對於上屆亞運因為身體狀況與傷勢導致失誤、無緣奪牌，他坦言今年能在身體健康的情況下參賽，將是一大利多。

但孫家閎也透露，今年杭州亞運的太極全能項目，必須要在一天內完成太極劍與太極拳兩套演示，成為今年的最大挑戰與變數，這不僅過去在國際賽事中相當少見，甚至連國內賽都不常發生，「所以要怎麼在一整天的賽程中都保持好表現和精神狀態，也將變得非常重要。」

對於這次世大運奪牌後受到各界關注，孫家閎坦言最不習慣的是一滑開社群軟體就會看到自己的名字，但他也坦言相較於自己受到關注，更開心的是讓更多人認識武術與太極，「可能不少人對於太極的印象，都是停留在馬保國大師這樣，也希望讓大家看看不同的太極。」

孫家閎 亞運 成都世大運

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