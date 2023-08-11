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讓基層選手被看見 體育署攜手緯來轉播140小時國內賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
體育署再度與緯來電視網攜手合作轉播國內各項基層體育賽事。記者劉肇育／攝影
體育署再度與緯來電視網攜手合作轉播國內各項基層體育賽事。記者劉肇育／攝影

體育署為了提升國內體育運動賽事的能見度與參與度，已連續5年規劃「國內運動賽事錄影轉播及行銷宣導計畫」，今年也再度與緯來電視網攜手合作轉播國內各項基層體育賽事，在今天的記者會上也邀請到世大運奪牌好手孫家閎、林明靜以及東園國小少棒隊為活動站台，期盼透過賽事的轉播帶動國人對於運動賽事與選手的關注度。

今年「國內運動賽事錄影轉播及行銷宣導計畫」除了透過電視頻道的專業平台轉播外，也結合體育署社群「動滋Sports」等網路平台，預定轉播35場、140小時，其中包括了國內國手選拔賽、排名賽、公開賽及各地方縣市政府辦理之基層體育運動賽事。

體育署表示，除了政府對於台灣體育賽事投注大量心力，合作夥伴緯來電視網更以專業的體育新聞角度強化「賽事、選手、企業贊助及運動產業」的深度報導，將整體賽會舉辦到企業贊助，乃至於選手的故事，任何小細節都完整呈現在觀眾面前。

今年8至12月，就將有包括金源盃全國柔術排名暨國手選拔賽、金石盃全國桌球錦標賽、加蚋盃少棒賽、牧德盃企業羽球排名賽等賽事，另外12月的體育推手獎表揚典禮、運動精英獎頒獎典禮，都將進行轉播。

體育署 羽球 桌球

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