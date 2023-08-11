拳擊／台北城市盃18日開幕 黃筱雯、陳念琴登場爭金

因新冠肺炎疫情的肆虐蔓延，讓台北市已有3年未舉辦大型的國際拳擊單項運動賽事，激起了台北市體育總會拳擊協會積極爭取舉辦第十三屆「2023台北城市盃拳擊邀請賽」的熱情，今年賽事也將於18日晚上6點舉行開幕儀式與初賽，19日下午二點複賽，20日下午二點舉辦決賽與頒獎儀式。

今年2023年台北城市盃拳擊邀請賽，邀請了南韓、印度、斯里蘭卡、蒙古、哈薩克、越南、香港等友邦城市參賽，國內也將派出二隊地主隊，一隊由我國其他城市組合的台灣原住民綜合隊，另一隊則是由台北市全運會代表隊組成之台北市隊。

今年二組代表隊將派出多位奪金熱門選手，女子組有2020年奧運銅牌國手黃筱雯、奧運國手吳詩儀及陳念琴，以及今年爭取全運會四連霸金牌的賓夢婕；男子組則有曾三度奪下城市盃冠軍的選手洪傳勛及全大運五連霸且具本屆杭州亞運會選手資格的甘家葳，世錦賽國手林囿等好手，將全力展現地主隊的優勢，為我國爭取佳績，展現城市活力。

台北市體育總會拳擊協會理事長郭枝來表示，台北城市盃拳擊邀請賽經過多屆舉辦國際賽事與多國拳擊技術交流後，也讓台北城市增加了曝光度與能見度，不但增添國外人士對我們的認識與友善互動，更增加了國內拳擊選手的國際視野及拳技精進機會。

郭枝來深信，舉辦國際運動賽事是一個絕佳行銷城市之方法，更能凸顯出一個大都市的偉大及它的氣度與胸襟，也希望藉此形塑台北市城市的形象，有助於運動相關產業的蓬勃發展及與其他各國家友邦城市的友誼交流。