桌球／WTT里約熱內盧挑戰賽 莊智淵首輪過關晉16強

總獎金7.5萬美元（約新台幣235萬元）的WTT里約熱內盧挑戰賽，今天進行會內賽事。台灣「桌球教父」莊智淵以3比1擊敗德國的沃爾瑟，順利闖進16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）里約熱內盧挑戰賽首局莊智淵一度以3比7落後沃爾瑟（RicardoWalther），但隨後靠著一波8比1的攻勢直接逆轉以11比8拿下首局；第2局莊智淵回穩，開賽就連拿5分，再被對手拿了1分後，莊智淵又連得4分，順利以11比3再收下第2局。

第3局莊智淵發生的失誤過多，開賽就被對手打出1比7攻勢，雖然一度追到6比8的落後，但被對手連拿3分以11比6追回一局。

第4局莊智淵再度找回手感，多次正手拍的殺球讓對手難以招架，很快搶得7比1領先，儘管對手曾追到7比9的2分差距，但莊智淵還是穩穩的連拿2分以11比7拿下第4局以及比賽的勝利。莊智淵在16強的對手，將是日本好手及川瑞基。

至於女單賽事的部分，台灣好手陳思羽對上巴西、日本混血的高橋古莉雅（Giulia Takahashi），以11比7、8比11、11比8、11比3獲勝，下一戰將對上18歲的墨西哥新星阿希薇絲（Arantxa Cossio Aceves）。

雙打賽事首輪僅16籤，台灣組合鄭怡靜、李昱諄以3比2的局數過關，陳思羽和黃怡樺搭檔，也以3比1的局數雙雙挺進8強。