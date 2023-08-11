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羽球／亞運羽球小戴領銜 拚成績超越上屆

聯合報／ 記者曾思儒／高雄報導
我國羽球「一姊」戴資穎。圖／國訓中心提供
我國羽球「一姊」戴資穎。圖／國訓中心提供

上屆雅加達亞運，中華羽球隊由「一姊」戴資穎打下隊史第一面亞運金牌，「一哥」周天成也闖進男單最終戰，加上男子團體賽銅牌和男雙李哲輝／李洋的銅牌，單屆獲得破紀錄的1金1銀2銅成績；今年先是「麟洋配」日本公開賽奪冠，成都世大運再打下雙金，羽球隊總教練劉佳城昨天喊出杭州亞運目標是「超越上屆」，盼能將世大運氣勢延續到因疫情延後一年的亞運。

中華羽球隊亞運成員男、女各10人，男子隊選手有周天成、王子維、王齊麟、李洋、盧敬堯、楊博涵、葉宏蔚、蘇敬恒、戚又仁和蘇力揚，女子隊包括戴資穎、許玟琪、李佳馨、鄧淳薰、許雅晴、林琬清、宋碩芸、林湘緹、張淨惠和楊景惇，其中小天、王子維、王齊麟、李洋、盧敬堯、楊博涵和女子組的小戴、李佳馨、許雅晴和林琬清都是連莊國手。

王齊麟4月亞錦賽拉傷的大腿還沒百分百痊癒，不過他評估中華隊在亞運的男子團體賽很有競爭力，日本公開賽奪冠是很大鼓舞，「對接下來比賽有很多期待。」

羽球隊正為21日展開的世錦賽準備，除小天在國外移地訓練，其餘選手都在國訓中心。李洋說，亞運後就要爭取巴黎奧運積分，連串歐洲賽事會有2個月在國外征戰，「每場球都有關奧運積分很重要。」

巴黎奧運 日本 世大運

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