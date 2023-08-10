中華男足代表隊下鄉推廣足球 新竹寶山鄉足球夏令營登場

新竹縣寶山鄉首度舉辦足球夏令營，邀請中華民國足球協會安排國家級足球專業師資親自指導小球員足球技巧訓練，中華男子足球代表隊Gary White總教練、球星代表游耀興及黃子銘，一起來到寶山國小，展開一日「寶山鄉足球夏令營」教學活動。

同時，今（10）日也是寶山鄉公所精心規劃之寶山國小標準5人制人工草皮足球場全新完工，鄉公所秉持促進學生運動發展，積極推廣並落實基層學生運動，同時也舉辦了足球場啟用典禮，特別商請足球協會派出堅強的黃金陣容，以最實際的行動共同為推廣台灣足球而努力。

寶山鄉提倡多元體育發展，鄉公所更致力於打造寶山運動島，而足球為寶山國小特色課程，之前的足球場歷經多次修補人工草坪都已磨損，邱振瑋鄉長積極爭取中央補助，花費570萬的全新足球場完工，讓寶山國小學生擁有安全的學習環境，也提供寶山鄉各國中小完善足球場比賽場地。

邱振瑋鄉長感謝所有家長與小朋友的參與，以及中央及地方對寶山鄉的支持。寶山國小是歷史百年的山間小學，彭鴻源校長在任內積極爭取經費整修學校各項設施，讓學生能在安全且優美的環境下接受教育，真的非常幸福。立法委員王琬瑜親自到場與小球員同樂，她表示會盡全力落實體育向下紮根的計畫; 新竹縣政府體健科張晉嘉科長則說，踢足球能夠促進腦部發展，未來新竹縣更會全力推廣足球運動。

中華男足Gary White總教練表示很開心能夠來到這麼美麗的寶山國小，如此完美的場地提供小朋友們踢足球的便利性，如果台灣到處有類似的球場，就能幫助台灣足球發展、國家代表隊的成長，甚至進軍世界盃。他提到，世界盃足球賽是全世界盛行的運動，若能踢進會內賽，全世界將因此認識你的國家，更能帶動觀光經濟發展。因此我們必須讓台灣人跟全世界一樣有被認識的機會，而這就要從基層開始、從小朋友們開始。他與兩位球星，游耀興以及黃子銘，指導小朋友們足球基本技巧，期許可以多多下鄉指導基層的機會，為台灣足球共創新紀元。

此次足球夏令營下午展開分組對抗賽，Gary White總教練說這是『寶山世界盃』，決賽還特別安排小朋友在FIFA的冠軍賽配樂下列隊進場，同時還演奏國歌，他說要讓小朋友感到有榮譽感，比賽最終由命名『台灣』的小組獲得冠軍，這讓總教練更是高興，因為接下來中華男足代表隊的任務，就是在9月8日的國際積分邀請賽中迎戰來訪的菲律賓隊，上次中華男足在6月16日客場獲勝，這次Gary White總教練在高雄國家體育館主場，當然一定要把勝利留在家裡，他期待屆時看到滿場的球迷為中華隊加油！

寶山鄉足球夏令營圓滿結束，每一位小朋友都獲得一顆足球帶回家，期許明年夏天再見時，台灣的足球種子已在各省各地發芽、成長及茁壯。

寶山鄉足球夏令營，黃子銘示範足球技巧。 相信育樂提供

寶山鄉足球夏令營，游耀興幫小朋友簽名。 相信育樂提供

寶山鄉足球夏令營，球場落成開幕。 相信育樂提供

寶山鄉足球夏令營，冠軍賽隆重進場。 相信育樂提供

寶山鄉足球夏令營技術訓練。 相信育樂提供

寶山鄉足球夏令營分組對抗。 相信育樂提供