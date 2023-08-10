建置完整場館資訊網絡 體育署啟動全國運動設施普查

運動場館設施不僅是活絡運動產業的支柱，也是推廣全民運動及競技運動的基石，為建置完整的運動場館資訊網絡，體育署將從今年10月1日到114年3月31日，啟動112年「全國運動設施現況調查」計畫，將針對全國1000多座運動設施從「運動場（館）管理」、「設施管理」及「無障礙設施」等3個面向進行調查，以瞭解全國運動設施狀況，作為未來制定運動設施相關政策參據外，並滿足民眾獲知場館資訊的需求。

體育署表示，自108年間進行第1次全國運動設施現況調查迄今，期間透過前瞻基礎建設計畫「營造休閒運動環境計畫」及「充實全民運動環境計畫」，補助各地方政府興（整）建運動設施案約400餘件。為瞭解國內各直轄市及縣（市）政府所轄運動設施近年來之增減及改善等情形，將委託國立臺灣師範大學執行調查計畫。考量地域性及執行人力等因素，目前規劃邀請北、中、南、東及離島具有體育運動專業背景之人士成立調查團隊，進行為期18個月的調查及分析工作。

本次普查範圍涵蓋全國各縣市、鄉鎮及村里，普查內容包括體育運動園區、國民運動中心、運動公園、公園、單一功能場館和綜合功能場館等各類運動場館的基本資料、附屬設施（如停車場、廁所、淋浴間、哺乳室等）與交通資訊、設施管理(9大運動類別78細項球類、水上/冰上、陸上/射擊、競速、冒險性、技擊、舞蹈、阻力及其他等)及無障礙設施(停車格數量、無障礙坡道、昇降設備、廁所、淋浴間、無障礙服務項目及無障礙運動器材設備或輔具等)現況等，將採取實地檢核方式逐一確認現況，讓全國運動場館資訊網（網址：https://iplay.sa.gov.tw/）的資料更為完整及正確。

體育署強調，全國運動場館資訊網是一個整合臺灣各地運動場館資訊的線上平台。透過該網站，民眾可以方便地查詢附近的運動場館、設施詳細資訊、開放時間、預約方式等。本次普查所獲得的數據，除協助全國運動場館資訊網更新外，亦能使政府瞭解目前運動設施的供需狀況，包含符合國際競賽標準運動場館分布情形、運動場館設有性別友善及無障礙設施情形等。

體育署同時也呼籲各縣市場館管理單位配合普查工作，提供真實、完整的運動設施相關資訊，以共同提升場館資訊的正確率，調查結果將有助於未來制定符合競技運動及全民運動發展需求的運動政策，更有助於我國申辦不同層級的國際運動賽事在台辦理，有效提供更優質的運動環境，鼓勵更多民眾參與或欣賞運動。