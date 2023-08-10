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羽球／世大運兩獎牌加持添信心 許玟琪還獲偶像正面肯定

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
許玟琪為亞運備戰。圖／國訓中心提供
許玟琪為亞運備戰。圖／國訓中心提供

生涯第一次參加國際綜合運動會，「中租學霸」許玟琪除成為混合團體賽金牌成員，個人賽也打下一面女單銅牌，讓她更期待下月登場的杭州亞運，盼能再登頒獎台。

許玟琪曾因專心課業暫離羽球場，今年25歲才是第一次參與2年一次的世大運，剛從成都返台的她分享說：「世大運是第一場大型運動會，有不同的體驗，像是主辦單位有安排文化體驗，更認識這座城市。」她也很享受和代表團成員一起為國爭光的過程，在選手村中和其他國家交換徽章也成世大運初體驗美好經驗。

杭州亞運也是選手生涯另一次的「第一次」，目前世界排名20的許玟琪除女子團體賽，個人賽也將和尋求衛冕的「一姊」戴資穎分頭出擊。

許玟琪提到，亞運初體驗沒有設定特別目標，「先跟著學長姐，有先經歷過世大運，比較不會緊張。之前也打過蘇迪曼盃和優霸盃，團體賽就盡全力，我也很喜歡打團體賽，希望把世大運的氛圍延續到亞運。」

去年許玟琪在國際挑戰賽打下6座冠軍，今年挑戰層級更高的BWF超級巡迴賽遇小低潮，有11站比賽首輪出局，成都世大運打到銅牌也增添不少信心，她說：「之前很多『一輪遊』，這次臨場發揮獲得更多經驗。」

今年雖遇低潮，正向樂觀的許玟琪很快能消化情緒，有時睡一覺就能轉換好心態；她還透露，日本公開賽第二輪和偶像依瑟儂（Ratchanok Intanon）對決，雖吞下對戰連敗，但有感於自己有所突破，鼓起勇氣索取合照後，依瑟儂也增讚自己有進步，對信心有不少加分效果。

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