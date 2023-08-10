快訊

雨勢擾下班路！台鐵桃園=鶯歌段淹水 南北向列車延遲

影／雷雨狂炸新北三峽、鶯歌！淹水還出現「水浪」 民眾驚呼：像到海邊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／從吵架到金牌組合 李佳馨、葉宏蔚吵出默契拚亞運

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李佳馨（右）和葉宏蔚剛打下成都世大運混雙金牌。圖／國訓中心提供
李佳馨（右）和葉宏蔚剛打下成都世大運混雙金牌。圖／國訓中心提供

為中華代表團打下第10面成都世大運金牌，我國「第一混雙」葉宏蔚和李佳馨，曾經遇過大吵、爭執的震動期，彼此找到溝通平衡點後成績漸入佳境，杭州亞運更被評估有挑戰混雙頒獎台的機會，進而朝明年巴黎奧運前進。

葉李配從2022年初開始合作，同年10月加拿大公開賽打下合作的第一座超級賽冠軍，今年搭檔參加的16場國際賽有5場打進4強，包括上個月BWF超級300系列的的美國公開賽奪冠，剛結束的成都世大運再獲得混雙金牌，讓李佳馨完成世大運混雙「連霸」紀錄。

23歲的葉宏蔚提到，成都世大運和杭州亞運都是處女秀，亞運前有世大運洗禮，對綜合賽會有初步體驗，期待亞運也能有好發揮。

「第一次的亞運，不想太多，把狀況調整好，有好的發揮。」葉宏蔚笑說，沒特別設定名次目標，但希望「不要失常」，「和世界前幾組還是有點差距，亞運前還有些時間可以補強。」

兩人其實也走過搭檔的磨合期，小李佳馨3歲的葉宏蔚承認自己愛「碎碎念」，李佳馨較冷靜，聽到搭檔說話後不一定會立刻反應，因此被認為沒回應而發生爭吵。

李佳馨走過低潮，心態更強壯。圖／國訓中心提供
李佳馨走過低潮，心態更強壯。圖／國訓中心提供

李佳馨回憶說：「去年年底吵最凶，沒溝通，上場就聽教練指示而已。」後來把話說開，找到溝通的平衡點，加上默契加溫，成績也慢慢往上，美國公開賽冠軍、成都世大運金牌，都為接續亞運和爭取奧運資格增添不少信心。

李佳馨和綜合賽會頒獎台並不陌生，早從2014年南京青年奧運奪下混雙銀牌，2017年世大運也是中華隊「五金行」班底，但原本以女單為主的她曾遇傷勢所困，2019年同時肩膀拉傷、膝蓋受傷，一度萌生退意想法，接觸Functional Patterns系統訓練後讓身體步上正軌，就算面對世大運一天4場賽程也沒問題，期待成都世大運的好成績能延續到下月底開幕的杭州亞運，再朝奧運國手目標邁進。

李佳馨 杭州亞運羽球 2022杭州亞運

延伸閱讀

羽球／戴資穎、周天成領軍 亞運目標「超越上屆」

羽球／返台先養傷 麟洋配再拚世錦賽、亞運

成都世大運／羽球混雙奪金 葉宏蔚：完美旅程

成都世大運／羽球混雙寶島內戰 葉宏蔚、李佳馨奪下第10金

相關新聞

羽球／戴資穎、周天成領軍 亞運目標「超越上屆」

上屆雅加達亞運，中華羽球隊由「一姊」戴資穎打下隊史第一面亞運金牌，「一哥」周天成也闖進男單最終戰，加上男子團體賽銅牌和男...

羽球／返台先養傷 麟洋配再拚世錦賽、亞運

帶著日本公開賽冠軍、澳洲公開賽4強的成績返台，我國黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋返台養傷休息，為21日登場的世錦賽和...

羽球／亞運終於可住選手村 王子維盼再登頒獎台

參加過2017年台北世大運、2018年雅加達亞運，2年前的東京奧運也穿上中華隊戰袍，「羽球王子」王子維的國際綜合賽會經驗...

羽球／從吵架到金牌組合 李佳馨、葉宏蔚吵出默契拚亞運

為中華代表團打下第10面成都世大運金牌，我國「第一混雙」葉宏蔚和李佳馨，曾經遇過大吵、爭執的震動期，彼此找到溝通平衡點後...

足球／不見梅西、C羅！歐洲足壇五大聯賽 新賽季周末開戰

歐洲熱度最高的足球賽季，即將在本週重燃戰火！代表著地球上最高競技水準的聯賽，歐洲足壇的五大聯賽將依序在台灣時間本週末開戰，英超、西甲、法甲都是12日週六凌晨開打首輪賽事，義甲則是13日，而輪次較少的德

網球／詹詠然攜中國搭檔楊釗煊 晉WTA蒙特婁女網8強

屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的蒙特婁女網賽，台灣女將詹詠然和中國搭檔楊釗煊今天以2比6、6比2、10比4逆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦