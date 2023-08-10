羽球／從吵架到金牌組合 李佳馨、葉宏蔚吵出默契拚亞運

為中華代表團打下第10面成都世大運金牌，我國「第一混雙」葉宏蔚和李佳馨，曾經遇過大吵、爭執的震動期，彼此找到溝通平衡點後成績漸入佳境，杭州亞運更被評估有挑戰混雙頒獎台的機會，進而朝明年巴黎奧運前進。

葉李配從2022年初開始合作，同年10月加拿大公開賽打下合作的第一座超級賽冠軍，今年搭檔參加的16場國際賽有5場打進4強，包括上個月BWF超級300系列的的美國公開賽奪冠，剛結束的成都世大運再獲得混雙金牌，讓李佳馨完成世大運混雙「連霸」紀錄。

23歲的葉宏蔚提到，成都世大運和杭州亞運都是處女秀，亞運前有世大運洗禮，對綜合賽會有初步體驗，期待亞運也能有好發揮。

「第一次的亞運，不想太多，把狀況調整好，有好的發揮。」葉宏蔚笑說，沒特別設定名次目標，但希望「不要失常」，「和世界前幾組還是有點差距，亞運前還有些時間可以補強。」

兩人其實也走過搭檔的磨合期，小李佳馨3歲的葉宏蔚承認自己愛「碎碎念」，李佳馨較冷靜，聽到搭檔說話後不一定會立刻反應，因此被認為沒回應而發生爭吵。

李佳馨走過低潮，心態更強壯。圖／國訓中心提供

李佳馨回憶說：「去年年底吵最凶，沒溝通，上場就聽教練指示而已。」後來把話說開，找到溝通的平衡點，加上默契加溫，成績也慢慢往上，美國公開賽冠軍、成都世大運金牌，都為接續亞運和爭取奧運資格增添不少信心。

李佳馨和綜合賽會頒獎台並不陌生，早從2014年南京青年奧運奪下混雙銀牌，2017年世大運也是中華隊「五金行」班底，但原本以女單為主的她曾遇傷勢所困，2019年同時肩膀拉傷、膝蓋受傷，一度萌生退意想法，接觸Functional Patterns系統訓練後讓身體步上正軌，就算面對世大運一天4場賽程也沒問題，期待成都世大運的好成績能延續到下月底開幕的杭州亞運，再朝奧運國手目標邁進。