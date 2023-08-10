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羽球／亞運終於可住選手村 王子維盼再登頒獎台

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王子維為亞運和世錦賽備戰。圖／國訓中心提供
王子維為亞運和世錦賽備戰。圖／國訓中心提供

參加過2017年台北世大運、2018年雅加達亞運，2年前的東京奧運也穿上中華隊戰袍，「羽球王子」王子維的國際綜合賽會經驗不少，卻從沒下榻過選手村，下月底開幕的杭州亞運終於能一圓住在選手村的夢想，讓28歲的他直喊期待。

將第2度參加亞運的王子維透露，平常出國參加單站賽事都是住飯店，之前參加的幾個綜合賽會又因羽球場館離選手村距離太遠，都是入住較靠近選手的飯店，讓他無法去選手村餐廳、看到不同國家或是不同項目的中華代表團夥伴，他舉例說：「東京奧運我就很想看到費德勒，但他後來沒來，但我有次去選手村治療，有看到約克維奇。」

杭州亞運不止可以進駐選手村，王子維更盼延續上屆男團奪牌的紀錄，「希望把自己狀況調好，再站上頒獎台。」他和周天成是今年亞運唯二連莊國手的單打手，面對新秀崛起，王子維坦言有壓力，但也是種動力，「現在男單很多年輕球員都起來，整體水準提升，每一場都不容易。」

不過迎接杭州亞運前，王子維行程備受考驗，下周登場的世錦賽一回國，他就要投入全國羽球排名賽，接續還有兩場亞洲賽事，才是換亞運登場。

按照國內規定，世界排名前25的選手可以進入國家培訓隊保留名單，不用參加國內排名賽，但王子維年初打得掙扎，曾有連續8站都「一輪遊」，世界排名已經從最高的世界第9下滑到目前第29名，世錦賽一落地就要為排名賽準備。

坦言要打排名賽是「意料之外」，王子維笑說：「我大概2017年後就沒打過排名賽（單打）了。」他仍以今年亞運和明年巴黎奧運為目標，盼先提升自我，全力爭取奧運積分。

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