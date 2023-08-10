東亞青運16日蒙古登場 男籃隊找柏力力蘇格爾刺探軍情
2023年烏蘭巴托東亞青年運動會將在16日至23日在蒙古舉行，我國今年組成188人代表團，包括112位選手參賽，而今天也由教育部部長潘文忠為代表團進行授旗，並頒發加菜金，而他也鼓勵選手能夠延續剛落幕的成都世大運，再創佳績。
東亞青運動會前身為4年一度的東亞運動會，不過東亞運動會在菁英選手參賽意願愈來愈低的情況下，2013年舉辦最後一屆賽事後就停辦，並由青少年選手為主的東亞青運動會取代，而首屆東亞青運動會原訂2019年在台中舉辦，不過最終遭到取消主辦，也讓今年的烏蘭巴托東亞青運將是此賽會首度舉辦。
今年我國共組成188人代表團，其中包括112位選手將參加田徑、羽球、籃球5對5、籃球3對3、拳擊、電競、足球、桌球、柔道、跆拳道、排球及角力運動，其中包括日前剛在世大運奪下桌球男單銅牌的楊嘉安也在參賽名單之中。
而今年5對5男籃也由U16亞青代表隊成員為主要班底，教練馬怡鴻表示，在球隊將目標鎖定在U16亞青賽的情況下，這次東亞青運不會太著重於成績部分，但他也強調這次團隊氣氛融洽，也從小球員身上看到他們對於籃球的熱情，所以希望能夠打出團隊球風。
談到這次將前往蒙古出賽，且首戰就將碰上地主，馬怡鴻也透露，球隊在昨天也剛與SBL彰化柏力力進行友誼賽，而該隊陣中就有今年選秀狀元、蒙古球員蘇格爾，剛好把握機會了解當地狀況，作為球隊情蒐之用。
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