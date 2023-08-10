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羽球／戴資穎、周天成領軍 亞運目標「超越上屆」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國羽球「一姊」戴資穎。圖／國訓中心提供
我國羽球「一姊」戴資穎。圖／國訓中心提供

上屆雅加達亞運，中華羽球隊由「一姊」戴資穎打下隊史第一面亞運金牌，「一哥」周天成也闖進男單最終戰，加上男子團體賽銅牌和男雙李哲輝／李洋的銅牌，單屆獲得破紀錄的1金1銀2銅成績，今年羽球隊總教練劉佳城喊出「超越上屆」1金1銀2銅的目標，期待團體賽和個人賽有突破演出。

今年中華羽球隊亞運成員男、女各10人，男子隊成員有周天成、王子維、王齊麟、李洋、盧敬堯、楊博涵、葉宏蔚、蘇敬恒、戚又仁和蘇力揚，女子隊包括戴資穎、許玟琪、李佳馨、鄧淳薰、許雅晴、林琬清、宋碩芸、林湘緹、張淨惠和楊景惇，其中小天、王子維、王齊麟、李洋、盧敬堯、楊博涵都連莊亞運國手，女子組的小戴、李佳馨、許雅晴和林琬清也蟬聯亞運國手。

中華羽球隊總教練劉佳城提到，團隊目前氣氛很好，加上世大運打下混合團體賽和混雙金牌，對士氣都是很大鼓舞，將以「超越上屆」為目標。

劉佳城評估，男子團體賽的部分，國內男雙表現較穩定，男單起伏較大，不過王子維近況不錯，第3點單打將由戚又仁和蘇力揚擔綱；女團部分，除小戴是毫無疑問頭號戰將，許玟琪和宋碩芸也有和亞洲好手拚搏的實力，其實也有一定優勢。

蟬聯國手的李佳馨，目前和鄧淳薫的女雙以及葉宏蔚的混雙都是國內排名最高，亞運都要出戰個人賽，混雙更被評估有衝擊獎牌機會；劉佳城透露不排除團體賽時讓女雙「拆組」，減輕李佳馨的體力負擔，讓新組合去衝擊其他好手。

亞運 李佳馨 羽球

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