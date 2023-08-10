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自由車／台灣盃暌違3年台中回歸 18支車隊競輪備戰亞運

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2023台灣盃國際自由車場地經典賽將於13至15日移師台中舉行。圖／中華自由車協會提供
2023台灣盃國際自由車場地經典賽將於13至15日移師台中舉行。圖／中華自由車協會提供

2023台灣盃國際自由車場地經典賽在疫情過後，暌違3年再次回歸，將於13至15日首度移師台中市立自由車場舉行，今年賽事於國際自由車總會（UCI）登錄為CL1 一級場地賽事，為頂尖選手躋身奧運資格、國家盃、世界錦標賽的必經途徑。

本屆賽事有來自全球6個國家18支隊伍共計126位菁英選手來台車輪戰，今天賽前記者會，台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席時表示，市府相當重視自由車運動發展，大力投入資源培育人才、優化場館，孕育出多位國手展現堅強的實力，同時也感謝中央教育部體育署政策與資源的支持，這次賽事竭誠歡迎國際頂尖好手到台中進行交流，也祝福台灣選手勇奪佳績。

本屆台灣盃國際自由車場地經典賽可說是杭州亞運的前哨站，不僅能讓台灣選手能在自家主場挑戰世界級舞台，同時也讓9位取得杭州亞運自由車場地賽門票的國手們，有絕佳以賽代訓、調整備戰狀態的機會。

杭州亞運9月底登場，其中本次代表台灣出賽亞運國手們也成為觀賽重點，包括二屆亞運金牌得主蕭美玉、奪牌大熱門選手康世峰、粉紅小鋼砲黃亭茵等人，也將帶著拚戰精神，搶下積分，全力為台灣奮戰。而在今年亞錦賽取得絕佳好成績的台灣潛力新秀張恩騰及李采蓉也是不容小覷，期待他們於本次賽事的精彩表現。

今天也特別邀請杭州亞運國手康世峰、曾可妡、以及潛力新秀張恩騰出席，曾可妡表示，目前訓練狀況一天比一天更好，因為台中自由車場在台灣是最好的，場地非常平整，技術動作可以完整發揮，台中選手因而有好成績稱霸全國，感謝市府規劃全國運動會培訓獎助金，可以無後顧之憂投入訓練，團隊目標一致要把冠軍留在台灣，終極目標則是在亞運奪牌。

康世峰則透露，本次賽事可累計UCI積分，希望國際排名可繼續往前，現階段訓練非常紮實，從經典賽、全國運到亞運，以賽代訓檢視成果，目標在亞運爭取佳績，感謝市府及運動局投入大量資源，讓選手可以全心訓練。

今年的台灣盃場地經典賽，賽事分為男子菁英組、女子菁英組、男子青年組及女子青年組，比賽項目包括競輪賽、爭先賽、美式接力、團體競速賽、集體出發賽、全能賽、領先計分賽，各國好手將於台中市立自由車場大身拳腳、上演超高強度精彩演出。

亞運 自由車 經典賽

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