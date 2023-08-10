田徑／東華扶輪社連14年贊頒獎學金 雙奧運國手也受惠

東華扶輪社在今天頒發第14屆東華田徑獎學金，不僅今年雙雙打破全國紀錄並取得巴黎奧運門票的我國男子跳遠好手林昱堂、男子400公尺跨欄好手彭名揚獲獎，家境清寒的北市大同高中400公尺小將柳辰諭更獲得3年36萬元的補助，讓她能夠更無後顧之憂地投入訓練。

東華扶輪社從2009年台北聽障奧運開始成立安慶隆田徑運動獎學金，鼓勵我國年輕好手持續精進，包括楊俊瀚、陳傑、鄭兆村、陳奎儒等我國頂尖田徑運動員，過去都曾受到東華田徑獎學金的幫助。

東華扶輪社連續14年頒發東華田徑獎學金。記者劉肇育／攝影

而今年的第14屆東華田徑獎學金頒獎典禮也在今天舉行，包括已達標巴黎奧運的男子跳遠林昱堂、剛從世大運載譽歸國的彭名揚，近年多次打破全國紀錄的女子鏈球余雅倩，甚至是新生代快腿林柏勳、最強國中生林沛萱等人都在今天獲獎。

其中身為我國第一位達標巴黎奧運田徑選手的林昱堂就表示，這是他生涯首度獲得東華田徑獎學金，將能幫助他更無後顧之憂的準備接下來的世錦賽、杭州亞運甚至是明年巴黎奧運。

而余雅倩更透露，自己在大學前都不曾因為田徑表現領過獎學金，只能靠著半工半讀來添購所需要的裝備，因此讓她相當羨慕擁有獲得獎學金的機會，談到今年再度獲得東華田徑獎學金，她也直言對於訓練與生活上確實有不少幫助。

北市大同高中400公尺小將柳辰諭獲得3年36萬元的資助。記者劉肇育／攝影

至於北市大同高中400公尺小將柳辰諭，儘管家境清寒，但卻始終不屈服並堅持在訓練道路上的精神，更是讓她今年獲得東華扶輪社3年36萬元的獎學金資助，她說：「一開始聽到獲得獎學金的時候真的很感動，也希望未來我能夠成為東華扶輪社的驕傲，讓他們以後看到我可以驕傲地說，這是我資助過的選手。」