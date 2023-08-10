羽球／返台先養傷 麟洋配再拚世錦賽、亞運

帶著日本公開賽冠軍、澳洲公開賽4強的成績返台，我國黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋返台養傷休息，為21日登場的世錦賽和9月杭州亞運備戰，李洋坦言接續行程「超級煎熬」，但要兼顧大賽又要爭取巴黎奧運資格，會繼續堅持，也是以身作則給學弟妹當榜樣。

羽球世錦賽今年將於8月21到27日於丹麥哥本哈根舉行，今天下午就會舉行抽籤儀式，世界排名已經回升到第12名的「麟洋配」、世界排名第4的「一姊」戴資穎、世界排名第10的「一哥」周天成都是中華羽球隊焦點選手。

今天上午包括「麟洋配」、小戴和成都世大運剛打下混雙金牌的葉宏蔚／李佳馨都現身國訓中心羽球場訓練，周天成因人在馬來西亞移地訓練，將直接到丹麥和中華隊會合。

王齊麟（左）和李洋持續為亞運備戰。圖／國訓中心提供

上月底在東京結束近2年「冠軍荒」的麟洋配，早上訓練以恢復、找球感為主，和中華隊成員們一起打3對3時氣氛熱烈，李洋解釋說，許多隊友都是剛返台，3對3減少跑動讓身體恢復，增加訓練樂趣也是讓心理狀態調整一下，「找到些打球的快樂，不會憋的那麼緊。」

「麟洋配」今年4月好不容易打進亞錦賽4強，但先是王齊麟4強賽拉傷大腿，不得已選擇退賽，李洋接續國際賽又扭傷腳踝，上周澳洲公開賽王齊麟腰部有感不勢，可說一波三折，且亞運後又有連續歐洲站行程，兩人有將近2個月時間都在國外，讓李洋形容「超級煎熬」。

李洋提到，過去亞運和奧運間隔2年，但新冠肺炎疫情讓杭州亞運延後一年舉行，導致今年又要備戰亞運，同時要爭取奧運積分，「不可能休息，每場球對奧運積分都非常重要。」他兩邊腳踝都有狀況，目前練球都是包紮後上場，之後連右膝也將比照辦理。

王齊麟透露，澳洲公開賽感到腰部不適，也是因為原本左大腿的傷勢「代償」，畢竟左大腿受傷後，腰部出力更多，累積下來造成痠痛，盼飛到丹麥前能好好舒緩，世錦賽延續最近2站的好成績。