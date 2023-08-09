足球／國小世界盃16日開踢 賴清德勉勵小球員盡情發揮

2023國小世界盃國際邀請賽即將在16日至18日於台北市立大學盛大舉行，特別邀請到日本、泰國、越南、馬來西亞等5個國家，將和今年拿下111學年度國小世界盃男、女生組冠軍的台灣代表隊台中市協和國小、花蓮縣東里國小，共有8支球隊一較高下，今天副總統賴清德也特別出席記者會，給小選手們加油鼓勵。

由中華民國迷你足球協會、台灣好德公益文化協會共同主辦的2023國小世界盃國際邀請賽在台北市政府體育局支持協助下，首屆舉辦選定在台北舉行，男生組隊伍包括日本、泰國、越南、馬來西亞等4個國家；女生組則邀請泰國、印尼2國球隊，將和台灣的協和國小與東里國小一同較勁。

今天記者會上副總統賴清德也將球衣贈與代表球員，他說：「這是國小世界盃首度舉辦國際邀請賽，共邀請了5個國家球隊來台灣，這是讓小球員們能與國際交流非常好的機會，兩支台灣代表隊是從全台667隊中脫穎而出，台中協和國小一直是台灣國小層級的優秀強隊，花蓮東里國小的女足實力也不容小覷，花蓮孕育出許多國腳，推動基層足球也是我們一直以來的使命，期許球員們能夠好好享受比賽，盡全力拿下好成績。」

中華民國迷你足球協會理事長房振昆談起國小世界盃國際邀請賽的誕生契機，「足球是超越國界限制的全球共通運動語言，從兒童足球往下紮根，建構青少年足球運動國際交流平台，是台灣走向全世界的絕佳路徑，並且配合政府新南向政策，催生出此次賽事。」

本次賽前特別安排參賽隊伍進行文化之旅與選手之夜，接著進行三天的賽事，現場更有農糧署安排的小農攤位進駐，讓球迷們享受在地美食，全程免費入場，同時有許多中場表演和抽獎活動，最後一天更安排菁英挑戰賽，由各隊選出菁英組隊參賽。

代表台灣參賽的台中協和國小，近年更是各大全國賽冠軍的常客，總教練許忠全表示，「針對這次的邀請賽，我們有到芬蘭參加赫爾辛基國際青年足球錦標賽，適應國外選手的強度，過程中發現很多小缺點，會在邀請賽前做出調整，希望讓球員多看看世界，也讓台灣的足球能被更多人看見。」

花蓮東里國小總教練杜國勝則說：「為了應戰，我們特別和花蓮光復高職還有光復國中進行友誼賽，讓他們適應高強度賽事，希望球員可以把握這難得機會學習，他們都是第一次和國外球隊比賽，好好享受國際殿堂，這是代表台灣出賽的榮譽，目標當然是希望可以把冠軍留在台灣。」