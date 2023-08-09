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保齡球／聽障世錦賽金牌開張 我國女子3人賽抗韓封后 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
女子三人賽由張堯茜、王玉琴及林雅琴搭檔拿下金牌。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供
女子三人賽由張堯茜、王玉琴及林雅琴搭檔拿下金牌。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供

正在德國慕尼黑參加世界聽障保齡球錦標賽的我國代表隊，在台灣時間8日晚間傳回奪金喜訊，女子三人賽由張堯茜、王玉琴及林雅琴搭檔的組合，在四強挑戰賽及金牌戰連克兩組南韓隊伍，快意取勝，奪下我國參加本屆賽會的首面金牌，也延續我國參加歷屆賽事都能奪取金牌的傲人紀錄。

我國組合張堯茜、王玉琴及林雅琴三人表現相當穩健，國際賽經驗豐富的三位女將，自開賽起即穩定居於前四名，打完預賽六局後以3326分排名第二種子進入四強挑戰賽。三人延續穩定的表現，先以576：510淘汰南韓第1組合；晉級金牌戰後面對預賽第一種子，同樣來自南韓的第2組合，三人手感爆發，頻頻打出Strike串聯分數，即使南韓苦苦追趕也無力回天，終場我國女將以633：547勝出，笑納我代表隊在本屆賽會的首面金牌。

總統蔡英文賽後聞訊也立即拍發賀電，表揚代表隊在海外為國爭光、爭取榮譽的優異表現，也期待代表隊在接下來的賽程中繼續發揮優秀的實力，再為我國爭取更高的榮譽。

我國代表隊在本屆賽會截至目前為止，累積1金2銀3銅的成績，接下來將繼續在男、女團體賽及盟主賽力爭上游，預期將再有獎牌進帳。

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