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女足世界盃／法國4比0痛宰摩洛哥 闖進8強

中央社／ 阿得雷德8日綜合外電報導
法國今天在世界盃女足16強面對實力遠遜於己的摩洛哥，在上半場就接連攻下3球，下半場再進1球，終場以4比0痛宰對手。圖為法國前鋒迪亞尼（Kadidiatou Diani）。法新社
法國今天在世界盃女足16強面對實力遠遜於己的摩洛哥，在上半場就接連攻下3球，下半場再進1球，終場以4比0痛宰對手。圖為法國前鋒迪亞尼（Kadidiatou Diani）。法新社

法國今天在世界盃女足16強面對實力遠遜於己的摩洛哥，在上半場就接連攻下3球，下半場再進1球，終場以4比0痛宰對手，之後將在8強賽對決地主隊澳洲。

法新社報導，法國女足在國際足球總會（FIFA）世界排名第5，比名列第72的摩洛哥足足高出67名。摩洛哥則是首次踢進世界盃女足，在小組賽以0比6慘敗給德國，之後分別以1比0踢贏哥倫比亞及韓國，晉級16強。

在上半場第15分鐘，法國前鋒迪亞尼（Kadidiatou Diani）便在球門前頭錘破網，助球隊先馳得點，接著隊友達里（Kenza Dali）及勒索默（Eugenie Le Sommer）分別在第20及第23分鐘各攻進1球。

法國在上半場便以3比0遙遙領先摩洛哥，在下半場第70分鐘勒索默接獲隊友高吊傳球，在球門前頭錘再次破網，法國終場以4比0淘汰對手。

本場比賽兩隊強弱懸殊，法國全場共15次射門、5次射正，控球時間59%，反觀摩洛哥僅1次射門、0次射正，持球時間25%，兩球爭搶球時間16%。

法國擊敗摩洛哥後，將於12日在阿得雷德舉行的8強賽出戰地主隊澳洲。

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