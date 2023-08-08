快訊

珊卓布拉克男友患漸凍症去世 醫：從這部位退化 最快1年內過世

文藻女大生練車墜溝亡！在地人驚曝「那邊車流量不小」 警方說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界盃女足／哥倫比亞1比0踢倒牙買加 首次晉級8強

中央社／ 墨爾本8日綜合外電報導
哥倫比亞今天在世界盃女足16強對決牙買加，靠著隊長烏斯梅（右）在下半場攻進1球，終場就以1比0擊敗對手，隊史首次晉級8強。 美聯社
哥倫比亞今天在世界盃女足16強對決牙買加，靠著隊長烏斯梅（右）在下半場攻進1球，終場就以1比0擊敗對手，隊史首次晉級8強。 美聯社

哥倫比亞今天在世界盃女足16強對決牙買加，靠著隊長烏斯梅在下半場攻進1球，終場就以1比0擊敗對手，隊史首次晉級8強，下一場將迎戰奪冠熱門球隊英格蘭。

法新社報導，牙買加女足隊在國際足球總會（FIFA）世界排名第43，在本屆世界盃小組賽3戰未嘗敗績，以0比0逼和了巴西及法國，且以1比0擊敗巴拿馬，但總共只攻進1球。

哥倫比亞則稍微較被看好，在小組賽以2比1踢倒德國，且世界排名為更佳的第25。如同牙買加，哥倫比亞也力求首次踢進世界盃女足8強之林。

在今天的比賽中，兩隊在上半場都沒有進球。下半場第51分鐘時，哥倫比亞隊長、前鋒烏斯梅（CatalinaUsme）攻門破網，首開紀錄。

在傷停補時階段，牙買加追趕未果，哥倫比亞在比賽結束前換下烏斯梅，她受到觀眾起立歡呼，終場哥倫比亞就以1比0勝出。

哥倫比亞淘汰牙買加後，將於12日在雪梨舉行的8強賽出戰英格蘭。

足球

延伸閱讀

女足世界盃／英格蘭PK大戰 4：2擊退奈及利亞晉級8強

女足世界盃／摩洛哥力擒哥倫比亞晉16強 德國首次小組賽淘汰

女足世界盃／牙買加逼和淘汰巴西 與法國晉級16強

哥倫比亞軍隊與幫派衝突 造成至少20死

相關新聞

羽球／澳洲賽闖4強 麟洋配世界排名再爬2名

日本公開賽先終結近2年「冠軍荒」，羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋澳洲公開賽再闖4強，雖因王齊麟腰傷無緣決賽，最新世界...

世界盃女足／哥倫比亞1比0踢倒牙買加 首次晉級8強

哥倫比亞今天在世界盃女足16強對決牙買加，靠著隊長烏斯梅在下半場攻進1球，終場就以1比0擊敗對手，隊史首次晉級8強，下一...

沙灘排球／亞洲公開賽17日澎湖開打 中華隊力拚留牌

2023年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽8月17日至20日在澎湖馬公市隘門沙灘遊樂場登場，共有47支亞洲男女排勁旅將在杭州亞...

足球／父規規劃5年圓夢拍攝計畫 紀錄袁永誠奮鬥點滴

台灣首位勇闖西班牙職業聯賽的足球小將袁永誠，與他的父親、資深電影工作者袁慶國，正規劃展開為期五年的拍攝計畫，忠實記錄一名...

羽球／土銀「麟洋配」手感回溫 世界排名回升到第14名

土地銀行羽球隊再傳捷報，土銀「麟洋配」王齊麟及李洋於超級 500 系列的澳洲羽球公開賽再奪男雙銅牌，這也是兩人今年在連續...

足球／內馬爾想跟隨梅西、姆巴佩離隊？父親兼經紀人回應了

法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG）本季面臨難題，繼阿根廷球王梅西（Lionel Messi）離隊，轉戰MLS邁阿密國際隊、法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）表態不續約後，巴西球星內馬爾（Neym

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦