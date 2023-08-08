世界盃女足／哥倫比亞1比0踢倒牙買加 首次晉級8強

哥倫比亞今天在世界盃女足16強對決牙買加，靠著隊長烏斯梅在下半場攻進1球，終場就以1比0擊敗對手，隊史首次晉級8強，下一場將迎戰奪冠熱門球隊英格蘭。

法新社報導，牙買加女足隊在國際足球總會（FIFA）世界排名第43，在本屆世界盃小組賽3戰未嘗敗績，以0比0逼和了巴西及法國，且以1比0擊敗巴拿馬，但總共只攻進1球。

哥倫比亞則稍微較被看好，在小組賽以2比1踢倒德國，且世界排名為更佳的第25。如同牙買加，哥倫比亞也力求首次踢進世界盃女足8強之林。

在今天的比賽中，兩隊在上半場都沒有進球。下半場第51分鐘時，哥倫比亞隊長、前鋒烏斯梅（CatalinaUsme）攻門破網，首開紀錄。

在傷停補時階段，牙買加追趕未果，哥倫比亞在比賽結束前換下烏斯梅，她受到觀眾起立歡呼，終場哥倫比亞就以1比0勝出。

哥倫比亞淘汰牙買加後，將於12日在雪梨舉行的8強賽出戰英格蘭。