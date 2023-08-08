沙灘排球／亞洲公開賽17日澎湖開打 中華隊力拚留牌

2023年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽8月17日至20日在澎湖馬公市隘門沙灘遊樂場登場，共有47支亞洲男女排勁旅將在杭州亞運前進行前哨戰，我國代表隊今年力拚把獎牌留在台灣。

今年亞洲沙灘排球公開賽將有15個國家、47隊前往澎湖參賽，外隊包括澳大利亞、香港、印尼、伊朗、日本、馬來西亞、紐西蘭、阿曼、卡達、澳門、泰國、吐瓦魯、萬那杜、越南。

本次賽會為國際總會及亞洲排聯排名積分賽，總獎金高達2萬美元，中華隊將有男子3隊、女子4隊參賽，希望將獎牌留在台灣。

沙灘排球在台灣雖然起步較晚，但在中華台北排球協會的努力下，每年在國內舉辦多項沙灘排球賽事，包括中等學消錦標賽全國沙灘錦標賽、台南市市長盃及澎湖菊島盃，逐漸帶起沙灘排球熱潮，也積極培育沙灘排球優秀其潛力選手，參與國際沙灘排球比賽，這幾年獲得良好成果。

對於將以地主身分在澎湖迎戰各國強敵，中華隊教練劉碧欣表示，由於今年有不少心血加入，很多都是新的組合，所以在訓練上主要著重在默契與搭配。

上屆拿下男子組銀牌的謝雅仁，今年也將與新隊友參賽，他說：「希望這次能把獎牌跟光榮留在台灣。」