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羽球／澳洲賽闖4強 麟洋配世界排名再爬2名

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（右）和李洋日本公開賽奪冠。圖／Badminton Photo提供
王齊麟（右）和李洋日本公開賽奪冠。圖／Badminton Photo提供

日本公開賽先終結近2年「冠軍荒」，羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋澳洲公開賽再闖4強，雖因王齊麟腰傷無緣決賽，最新世界排名仍再提升，從世界第14上升到第12位，同樣在澳洲打進4強的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也從排名15提升到第13名。

世界羽球聯盟（BWF）每周二更新排名，我國「一姊」戴資穎維持世界第4，「中租學霸」許玟琪第20名也不動；男單部分，「一哥」周天成也持平在世界第10，參加成都世大運的「左手重砲」林俊易從世界第25下滑1名到第26位，「羽球王子」王子維從第28名變成第29名，澳洲公開賽打到第二輪的蘇力揚從37名到第35位。

男雙共有5組台將在世界前30，「麟洋配」先靠日本公開賽冠軍積分加持，世界排名從18提升到14名，重回國內「第一雙」，澳洲公開賽打進4強讓名次再提升到第12名；「楊肉盧」排名13， 李哲輝／楊博軒排名21，雙胞胎李芳任／李芳至排名26，柏禮維／張課琦排名29。

女雙排名最高的李佳馨／鄧淳薰從20下滑到第21名，許雅晴／林琬清持平在第25名。

混雙排名最高的葉宏蔚／李佳馨，昨天剛打下成都世大運混雙金牌，本周排名從16小滑到第18。

羽球 李佳馨 成都世大運

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