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羽球／土銀「麟洋配」手感回溫 世界排名回升到第14名

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
土銀的麟洋配海外再拿下佳績
土銀的麟洋配海外再拿下佳績

土地銀行羽球隊再傳捷報，土銀「麟洋配王齊麟及李洋於超級 500 系列的澳洲羽球公開賽再奪男雙銅牌，這也是兩人今年在連續4個超級500以上系列賽奪牌，顯見「麟洋配」手感逐步回溫。　　

土銀「麟洋配」自2020東京奧運拿下台灣羽球史上第一面奧運金牌後，近年深受低潮及傷勢所困，僅在去年台北公開賽拿下銀牌。所幸今年「麟洋配」狀況回溫，在4月亞錦賽及7月加拿大超級500公開賽皆奪下銅牌，7月底的日本超級750公開賽更奪下金牌宣告強勢回歸，而本次在澳洲超級500公開賽亦拿下銅牌，目前「麟洋配」世界排名已回升到第14名。

在本次澳洲超級500公開賽四強賽，「麟洋配」強碰世界排名第9的南韓組合，雙方在前半段比賽緊咬比數，但王齊麟隨即因腰部及腿部舊傷復發而喊出暫停，回到場上後，其得分武器重砲殺球及移動能力明顯下降，一度形成2打1局勢，最終「麟洋配」不敵南韓組合，以銅牌作收。

考量「麟洋配」兩人健康狀況，土銀羽球團隊先行協助兩人回國短暫復健及訓練。若確定健康無虞，「麟洋配」將積極備戰8 月底在丹麥的世界羽球錦標賽，力爭世界排名積分與下屆奧運參賽權，全力捍衛奧運金牌衛冕寶座。　　

近年土地銀行羽球隊選手世界排名大幅提升，目前男單有2位、男雙有3組、女雙及混雙各有1組選手居世界排名前50名內，土銀選手自今年以來在超級系列賽事已奪下2金、3銀及7銅豐碩戰果。同時，土銀羽球隊、網球隊在本屆「2021 成都世大運」的羽、網球項目也拿下3金2銅成績。

麟洋配 羽球 王齊麟

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