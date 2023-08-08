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足球／內馬爾想跟隨梅西、姆巴佩離隊？父親兼經紀人回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
傳內馬爾想離開PSG。 法新社
傳內馬爾想離開PSG。 法新社

法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG）本季面臨難題，繼阿根廷球王梅西（Lionel Messi）離隊，轉戰MLS邁阿密國際隊、法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）表態不續約後，巴西球星內馬爾（Neymar）也被法國媒體《隊報》爆料，不願重返大巴黎，想回鍋前東家巴塞隆納。對此，內馬爾的父親兼經紀人稍早回應此事。

《隊報》指出，效力PSG六季的巴西前鋒內馬爾，已告知他的團隊，今夏不想回PSG。如果內馬爾最終離隊，PSG可能一次失去三大球星，梅西今年夏天轉戰美國MLS邁阿密國際隊；姆巴佩則表態下賽季不續約，如果大巴黎不想明年白白失去他，今夏可能會兜售他，夏季轉會窗口將在9月1日關閉。

從2017年以來，內馬爾和姆巴佩聯手為PSG拿到5次法甲冠軍，效力PSG期間，內馬爾共踢進82球，傳出48次助攻。知名記者羅馬諾（Fabrizio Romano）指出，內馬本人有意回巴塞隆納踢球，但球隊是否會採取行動，還不確定。

消息一出，引發眾多足球迷關注，他的爸爸兼經紀人否認此消息，「我無法證實沒發生過的新聞。」他還批評《隊報》製造假新聞，因為內馬爾與PSG的合約還剩2年，年薪約3000萬歐元。

內馬爾 梅西 姆巴佩

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