羽球／奧運國手領軍 清大羽球隊屏東辦公益夏令營

優群科技與清華大學羽球隊攜手合作，今天起在屏東縣東縣東光國小展開為期4天的公益羽球夏令營，邀請2012倫敦奧運國手許仁豪擔任教練，教導80位國小學童，培養小球員，推廣台灣羽壇的人才培育。

優群科技董事長王朝樑是清華大學傑出校友，長期支持清華大學羽球隊，今年擴大贊助方式，雙方攜手合作舉辦慈善羽球夏令營，回饋社會、幫助對羽球充滿熱情但缺乏資源的學童們，啟發對羽球世界的好奇心。

擔任夏令營教練的許仁豪來自屏東東港，對於家鄉有著深厚的感情，過去在土地銀行羽球隊組織公益羽球夏令營深受啟發，這次選擇回饋家鄉，希望帶動更多小孩喜歡羽球運動，同時鼓勵清華大學羽球隊的學生落實社會責任，未來成為回饋社會的力量。

清華大學羽球隊表示，希望此項活動能夠持續舉辦，成為校隊傳統，為社會做出更多的貢獻。

本次偏鄉青少年羽球營隊慈善公益活動，除了優群科技主辦贊助外，清華大學羽球隊也感謝台灣美津濃公司的支持，提供15位弱勢團體的學生美津濃球衣、球拍及午餐，藉此傳遞關懷與溫暖，也感謝國立清華大學體育室的配合以及屏東東光國小提供場地協助，讓活動順利舉辦且取得圓滿成功。