保齡球／聽障世錦賽 我國3人賽摘銅、累積2銀3銅 

我國征戰世界聽障保齡球錦標賽代表隊繼續傳回奪牌喜訊，台灣時間7日晚間大會舉行男子三人組賽事，我國由謝盛福、陳建豪以及張立孝搭配的三人組合，在男子三人賽為我國奪下一面銅牌，也是代表隊連續三日有獎牌進帳的好表現，賽程進行至今累積獲得2銀3銅。

本屆賽會我國代表隊中，表現最穩定的當屬謝盛福及陳建豪兩位選手，今天搭配經驗豐富的老將張立孝，三人開賽後即穩居領先集團，在世界各國實力不斷進步下，位居領先位置的各隊組合成績都十分接近，戰至第5局結束，我國三人組合以2910分暫居第六，末局三人合力打出全場最高的678分、預賽合計3588分，擠下法國及日本，躍居第三種子進入四強挑戰賽。

四強挑戰賽遭遇到的對手仍是我國宿敵南韓，我三人組合打出夠水準的602分，可惜仍不敵南韓技高一籌的668分，無緣晉級爭搶金牌的決賽，收下本項賽事的銅牌。至於我國代表隊在本屆賽事的首面金牌則要再等等。