成都世大運／羽球混雙奪金 葉宏蔚：完美旅程

成都世大運羽球混雙金牌戰上演「寶島內戰」，世界排名16的葉宏蔚／李佳馨碰上世大運「限定」的李芳至／鄧淳薰，自家人對決由葉李配技高一籌，以21：15、21：17收下內戰勝利，雙金入袋讓葉宏蔚形容「這趟旅程很完美」。

李佳馨和葉宏蔚上月美國公開賽奪冠，世界排名也是國內最佳，碰上世大運首度組軍的李芳至／鄧淳薰，透過不斷喊聲提振士氣，李佳馨笑說：「氣勢不能輸，壓力在我們，不是在他們。」兩人也頂住壓力，直落2收下中華代表團最後一面金牌，連同混合團體賽金牌在內，帶著雙金結束成都世大運。

除了李佳馨是第2次參賽，葉宏蔚、李芳至和鄧淳薫都是世大運初體驗，23歲的葉宏蔚提到，第一次世大運也可能是最後一次，「2面（金牌）足夠了，如果有第3面是更好。」男雙沒能踏上頒獎台的他提到，第一次參賽有些壓力，有其團體賽金牌戰的第一點混雙落敗，所幸第4點男雙和李芳至打下勝利，才有女雙壓軸戰擊敗地主的機會，他笑說：「沒有輸兩點，這趟旅程是很完美的。」

李佳馨是2017年台北世大運成員，當時中華隊在「主場」橫掃5面金牌，她除是混團金牌成員，混雙也和王齊麟登頂；2019年拿坡里世大運沒納入羽球，成都世大運又因新冠肺炎疫情延後2年才舉行，26歲的李佳馨「告別戰」再包辦雙金，也是從世大運舞台完美畢業。

不同葉李配征戰國際賽無數，國內隸屬不同球團的李芳至和鄧淳薫到成都才組軍，鄧淳薫特別感謝李芳至帶領，讓她打進沒預想過的混雙金牌戰，「第一次搭配，我平常也沒有在練混雙，靠學長一場一場教導我，讓我變得更好，謝謝他的帶領。」