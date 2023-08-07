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國際男足積分邀請賽 台灣9月迎戰菲律賓國家隊

中央社／ 記者黎建忠台北7日電
中華男足9月將在2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽出戰菲律賓隊。圖／中華足協提供 曾思儒
中華男足9月將在2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽出戰菲律賓隊。圖／中華足協提供 曾思儒

中華民國足球協會將於9月8日在高雄國家體育場，舉辦第2場國際積分邀請賽，由台灣男足迎戰來訪的菲律賓國家隊，也為2026年世界盃資格賽首輪暖身。

台灣男足在今年6月16日迎來久違的主場賽事，和泰國隊激戰90分鐘後握手言和；台灣男足在休息2天後就飛往菲律賓征戰客場友誼賽，最後順利逆轉勝，因此9月將輪到菲國來台復仇。

台灣男足總教練懷特（Gary White）透過新聞稿表示：「9月份的賽事會全力以最佳陣容來整合應戰，包含旅外好手的招募，持續打造磨合中華隊的陣型與文化，勢必要和全場球迷一起帶著最強的氣勢進入世界盃資格賽事。」

2026年美加墨世界盃，將於10月進行資格賽的首輪賽事，足球協會也希望利用邀請外隊來台「以賽代訓」，藉此調整自身球技、戰術和團隊默契。

世界盃資格賽首輪賽事，台灣男足將對上東帝汶，雙方進行1主1客的2場對戰，勝者將進到資格賽第2輪與阿曼、吉爾吉斯、馬來西亞爭取晉級下一輪門票。

2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽，將於9月8日晚間7時在高雄國家體育場進行，賽事已在今天中午於udn售票網開賣。

中華隊

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