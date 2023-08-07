2023嘉義雙潭星光路跑 取得國際路跑賽道認證

「2023嘉義雙潭星光路跑」半馬及全馬賽道雙雙取得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）路跑賽道認證；市長黃敏惠今天為活動頒發賽道認證證書，見證嘉市將運動推向國際舞台。

黃敏惠致詞表示，「2023嘉義雙潭星光路跑」賽道，經國際田徑總會（IAAF）全台唯一國際A級資格的丈量員趙子文精準測量賽道路線，在今年取得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）的路跑賽道認證。

黃敏惠指出，這是嘉義地區首次受國際認證的國際賽道路線，將蘭潭、仁義潭雙潭美景推向國際，目前國內1年路跑賽事高達400~500場次，但實際獲得AIMS賽道認證的賽事屈指可數，期待未來能吸引更多專業國際級選手來嘉義市，提升嘉義市在國際舞台能見度，也為城市帶來觀光旅遊商機。

嘉義市政府教育處長林立生表示，「2023嘉義雙潭星光路跑」將於8月19日傍晚繞行蘭潭、仁義潭盛大開跑，活動結合城市行銷與運動經濟，一推出就吸引逾5000人報名。

承辦賽事的全統運動用品總經理余俊芳表示，「2023嘉義雙潭星光路跑」的全、半馬路線皆通過嚴謹測量與認證，讓嘉義市擁有世界認證等級的賽事，期待嘉義市未來有更多賽事與國際接軌。

林立生指出，馬拉松路跑賽事的賽道專業認證相當不容易，必須由符合IAAF國際A或B級資格的丈量員精準測量，而登錄於世界紀錄的成績，除需要在通過AIMS的賽道上進行外，菁英選手要進入奧運比賽，更要有AIMS認證的賽道成績作為參賽標準。