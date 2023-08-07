科技結合運動！新現代五項科技運動會全台啟動

邁入第4屆的新現代五項科技運會，將於8月22日到10月10日正式展開，今天舉行啟動典禮暨記者會，數位發展部次長李懷仁和體育署副署長房瑞文更親自下場體驗新一代的項目輕艇激流，李懷仁下船時已經飆汗，直呼有運動效果。

新現代五項科技運動會將傳統運動和現代科技融合，應用肌耐力、協調力、爆發力、反應力和專注力，結合體感偵測、互動感知、VR虛擬實境和雲端運動數據紀錄等，增加趣味性和娛樂應，提升民眾參與意願，去年創下13萬體驗人次紀錄。

今年項目包括輕艇激流、極限跳房子、元宇宙拳擊、炫光跑酷和VR瘋狂射手，22日起將在全國19處指定據點盛大開跑，並祭出決賽總獎金40萬元的獎勵，鼓勵民眾一同參與體驗科技運動。

李懷仁表示，新現代五項科技運動會是數位發展部和體育署合作非常重要的計畫，過去三屆和運動產業有很多合作，其中不斷調整，藉機推廣不同場域，「今年邁入第四屆，實作的部分，場域更多，從北到南有19個場域。」

科技結合運動是新興產業，李懷仁舉例，南韓現在流行虛擬高爾夫，上班族下班時約打虛擬高爾夫已是重要休閒，這就是運動和科技的結合，數位發展部和體育署也不斷合作，尋找屬於台灣選手擅長的領域。

體育署副署長房瑞文今天親自體驗輕艇激流，感受3D場景和實際划槳的回饋，挽起衣袖的他一下船就喊「累」，他解釋說：「入水的角度真的要很準，如何保持平衡，老實說不容意。」體育署除場域推薦，也有推薦輕艇選手給廠商，提供如何發力的意見，讓輕艇激流更有真實感。

房瑞文提到，划船的測功儀原本是訓練輔助器材，現已是室內運動正式項目，就是運動結合科技的很好範本，新現代五項科技運動會的項目，不受距離、場域和氣候限制，是推廣全民運動很好的方式，或許也可從中發掘到「好苗子」，成為未來培養的選手。