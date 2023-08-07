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桌球／18歲小將高承睿奪WTT挑戰賽亞軍 寫下生涯最佳戰績

聯合新聞網／ 綜合報導
高承睿。 截圖自WTT官網
高承睿。 截圖自WTT官網

我國18歲小將高承睿今天在2023年WTT利馬挑戰賽男單決賽，以1:4不敵世界排名第30的葡萄牙名將福瑞塔斯（Marcos Freitas），仍寫下個人在WTT賽事的最佳戰績，並進帳2500美元獎金及280分積分。

世界排名第58的高承睿，這一站連續擊退阿魯納（Quadri Aruna）、羅貝斯（Alvaro Robles）及邱黨等好手，爆冷闖進決賽。今天他在決賽遭遇福瑞塔斯，雙方先各拿一局。

第3局高承睿一度以7：3領先，但突然陷入亂流，連失6分。他及時回神連拿3分，以10：9逼出局點，但隨後沒能把握，最終以12：14失守。

福瑞塔斯第4局乘勝追擊，取得10：8聽牌，高承睿化解一個局點，但隨後被對手正手搶攻得分，以9：11再丟1局。高承睿在第5局3比3平手後，連丟7分被聽牌，最終也以5:11輸球。

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