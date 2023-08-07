快訊

超廢直播已4天！YouTuber「厭世臉」真人摺疊razr 40 Ultra、Galaxy Z Flip5耐用度 網看到笑出來

1家7口新北海邊戲水 2童坐橡皮艇...男子推送時遭浪沖走溺斃

甲子園／台灣選手謝喬恩3安4打點 助球隊奪甲子園首勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國海域超髒 世界鐵人三項賽57名選手上吐下瀉

中央社／ 綜合外電報導
世界三項鐵人系列賽選手在英國羅克海灘進行游泳項目，傳出至少57名選手在賽後腹瀉。 中央社
世界三項鐵人系列賽選手在英國羅克海灘進行游泳項目，傳出至少57名選手在賽後腹瀉。 中央社

世界鐵人三項系列賽英國站賽事近日登場，英國衛生官員表示，至少57名選手參加游泳環節後身體不適，出現腹瀉和嘔吐症狀。

法新社報導，約2000人上週末在英格蘭東北部桑德蘭（Sunderland）參加世界鐵人三項系列賽（WorldTriathlon Championship Series）英國站賽事，其中一個比賽項目是在桑德蘭市羅克海灘（Roker beach）外海游泳。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）本週末表示，當局正在調查導致這種情況的可能原因，也會請受到影響者填寫問卷並提供檢體以供檢驗。

就在比賽登場前幾天，羅克環保單位7月底進行例行性檢測，發現水中含有大量大腸桿菌。

但英國鐵人三項運動協會（British Triathlon）表示，這些檢測是針對比賽水域之外地方所做，結果則是在比賽開始後才公布。

這個協會強調，他們自行檢驗的結果顯示水質符合賽事要求標準。

其中一名參賽者、澳洲鐵人三項運動員伯特威斯爾（Jake Birtwhistle）在Instagram表示，他「參加完比賽後人就非常不舒服」。

他補充道，「游泳比賽應該要取消」，還附上一張羅克水質檢測的圖表照片。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這場比賽是在靠近海岸線的區域進行，而此處一直是活動人士與政府針對污水排放問題長期角力的核心。

當地自來水公司Northumbrian Water堅稱，自2021年以來，羅克就沒有排放「可能對水質產生負面影響」的污水。

當地環保單位表示，水質「暫時變差」可能多重因素有關，「包括大雨」。

此外，由於巴黎連日大雨汙染塞納河，原定週末進行的奧運公開水域游泳測試賽也被迫取消。

鐵人三項 英格蘭

延伸閱讀

成都世大運／7日搶獎牌 羽球混雙金包銀游泳王星皓再登場

英媒指陸電動車或用於間諜活動 環球網批過度渲染：危言聳聽

大露營遇酷暑...這國童軍被要求40小時內撤離 他惋惜喊：我依舊享受運動

阿茲海默症新療法「改變基因」阻止細胞製造有毒蛋白質

相關新聞

體操／復出身手依舊 美天后拜爾斯可能3度征戰奧運

體操迷先前無法對美國體操天后拜爾斯復出抱持期待，尤其她在東京奧運時以「空中失感」的心理因素退賽。不過拜爾斯5日在美國重大...

英國海域超髒 世界鐵人三項賽57名選手上吐下瀉

世界鐵人三項系列賽英國站賽事近日登場，英國衛生官員表示，至少57名選手參加游泳環節後身體不適，出現腹瀉和嘔吐症狀

科技結合運動！新現代五項科技運動會全台啟動

邁入第4屆的新現代五項科技運會，將於8月22日到10月10日正式展開，今天舉行啟動典禮暨記者會，數位發展部次長李懷仁和體...

桌球／18歲小將高承睿奪WTT挑戰賽亞軍 寫下生涯最佳戰績

我國18歲小將高承睿今天在2023年WTT利馬挑戰賽男單決賽，以1:4不敵世界排名第30的葡萄牙名將福瑞塔斯（Marcos Freitas），仍寫下個人在WTT賽事的最佳戰績，並進帳2500美元獎金及

足球／淡水盃錦標賽 3歲小選手同樂

為期3天的「2023年淡水盃足球錦標賽」將在8月11到13日登場，共101支隊伍、1496位選手將在真理大學和淡水商工兩...

聽障保齡球世錦賽 中華隊女子雙人賽銀包銅

我國參加世界聽障保齡球錦標賽代表隊再傳捷報，繼男子雙人賽獲1銀1銅後，我國女將台北時間昨天晚間的女子雙人賽也傳出獲獎好消...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦