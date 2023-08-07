英國海域超髒 世界鐵人三項賽57名選手上吐下瀉

世界鐵人三項系列賽英國站賽事近日登場，英國衛生官員表示，至少57名選手參加游泳環節後身體不適，出現腹瀉和嘔吐症狀。

法新社報導，約2000人上週末在英格蘭東北部桑德蘭（Sunderland）參加世界鐵人三項系列賽（WorldTriathlon Championship Series）英國站賽事，其中一個比賽項目是在桑德蘭市羅克海灘（Roker beach）外海游泳。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）本週末表示，當局正在調查導致這種情況的可能原因，也會請受到影響者填寫問卷並提供檢體以供檢驗。

就在比賽登場前幾天，羅克環保單位7月底進行例行性檢測，發現水中含有大量大腸桿菌。

但英國鐵人三項運動協會（British Triathlon）表示，這些檢測是針對比賽水域之外地方所做，結果則是在比賽開始後才公布。

這個協會強調，他們自行檢驗的結果顯示水質符合賽事要求標準。

其中一名參賽者、澳洲鐵人三項運動員伯特威斯爾（Jake Birtwhistle）在Instagram表示，他「參加完比賽後人就非常不舒服」。

他補充道，「游泳比賽應該要取消」，還附上一張羅克水質檢測的圖表照片。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這場比賽是在靠近海岸線的區域進行，而此處一直是活動人士與政府針對污水排放問題長期角力的核心。

當地自來水公司Northumbrian Water堅稱，自2021年以來，羅克就沒有排放「可能對水質產生負面影響」的污水。

當地環保單位表示，水質「暫時變差」可能多重因素有關，「包括大雨」。

此外，由於巴黎連日大雨汙染塞納河，原定週末進行的奧運公開水域游泳測試賽也被迫取消。