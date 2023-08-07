聽障保齡球世錦賽 中華隊女子雙人賽銀包銅
我國參加世界聽障保齡球錦標賽代表隊再傳捷報，繼男子雙人賽獲1銀1銅後，我國女將台北時間昨天晚間的女子雙人賽也傳出獲獎好消息，由張堯茜與林雅琴搭檔的組合雖在金牌戰不敵南韓，仍為我國再拿下一面銀牌；另一組合林香孜／王玉琴也為我國收穫一面銅牌，再度「銀包銅」。
我國女子選手延續前一天男子隊的表現，在雙人賽進行完前4局後，張堯茜／林雅琴和王玉琴／林香孜穩定居於前4名；打完預賽6局後，張堯茜／林雅琴以2439名列第2種子，王玉琴／林香孜則以2301排名第三。
4強挑戰賽和男子雙人賽相同，上演「台灣內戰」，另一邊同樣由南韓隊兩組人馬爭取晉級金牌戰的機會，形成前4強由台灣與南韓包辦的局面。4強挑戰賽中，張堯茜／林雅琴持續穩定發揮，以373：319勝出，王玉琴／林香孜雖未晉級，仍為我國斬獲一面銅牌。
金牌戰面對堪稱最熟悉的對手，我國兩位經驗豐富的女將與韓國對手互有領先，一路纏鬥到第8局後才由韓國隊以2個Strike拉開比數，終場中華隊以351：381落敗，拿下銀牌。
賽後教育部體育署署長鄭世忠也立即拍發賀電，恭賀代表隊再傳奪牌的好表現，也期勉代表隊在接下來的賽事中再接再厲，繼續再創佳績。大會在台灣時間8月7日將繼續進行男子三人組賽事，中華隊有望再添獎牌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言