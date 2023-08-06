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女足世界盃／瑞典PK大戰5比4勝美國 闖8強迎戰日本

中央社／ 墨爾本6日綜合外電報導
瑞典赫提格判定進球後大喜。 美聯社
瑞典赫提格判定進球後大喜。 美聯社

女子世界盃足球賽今天進行美國對瑞典的16強戰，兩隊廝殺到延長賽都沒能破網，瑞典最終在PK大戰靠赫提格關鍵進球，以5比4戰勝尋求3連霸的美國，成功晉級8強賽並將迎戰日本。

這場賽事於澳洲的墨爾本矩形球場（MelbourneRectangular Stadium）進行，有超過2萬7000名球迷入場觀賽。

尋求女足世界盃3連霸、隊史第5冠的美國女足隊今天一開始採用4-5-1陣型，世界排名第3的瑞典隊同樣採4-5-1陣型。

兩隊全場你來我往互有攻勢，但踢完正規賽和延長賽， 始終沒能攻破對方球門，美國整場有21次射門、11次射正，瑞典則有7次射門、1次射正，雙方便以0比0進入PK大戰。

美國與瑞典在PK大戰前5輪都各別踢進3球，以3比3進入驟死賽階段，到了第6輪雙方球員都進球，最終進入第7輪，美國球員歐海拉（Kelley O'Hara）沒有踢進，壓力來到了瑞典隊。

瑞典派出赫提格（Lina Hurtig），她起腳射門被美國門將撲到空中，球疑似仍旋進球門，美國門將雖又將球撥出，但經過影像輔助裁判技術（VAR）檢視後，裁判認定進球，瑞典最終在PK大戰以5比4粉碎美國隊的3連霸之夢，成功晉級8強戰。

瑞典隊今天贏球後，接下來將於8月11日8強戰對決曾在2011年女足世界盃奪冠的日本隊。

瑞典於本屆世界盃G組小組賽事，分別以2比1踢贏南非、5比0痛宰義大利、2比0踢贏阿根廷，最終以9分積分拿下G組龍頭，順利闖進16強，今天又以PK大戰5比4險勝美國。

日本迄今也是攻無不克，她們在C組以5比0擊敗尚比亞、2比0踢贏哥斯大黎加、4比0擊退西班牙，3戰全勝以C組龍頭之姿闖進16強，16強戰又以3比1力壓挪威。

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