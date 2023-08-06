羽球／挺過卡努攪局 全民會長盃圓滿落幕

挺過卡努颱風攪局影響賽程的意外，「2023第17屆全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽」圓滿結束，今年共有超過2千位青少年選手投入賽事，大會也頒發超過10萬元獎金給U17及U19的冠亞軍選手，鼓勵小球員繼續朝國際選手的路邁進，將來能為台灣爭光。

今年賽事從8月1日展開賽程，比賽共分為國小組U9、U10、U11、U12，中學組U13、U15、U17、U19，賽事活動一天比一天競爭激烈，儘管因卡努颱風的影響，賽事期間有一天停班停課致賽程有所調整，大會取消社會團體組的100多場的比賽，影響將近1千多位成人比賽，但所有國小組與中學組都能全數完賽。

全民羽協理事長吳宜倫感謝參賽夥伴的體諒與成全，她也表示，全民羽協舉辦青少年賽事，一方面是因為清晨盃沒有青少年所屬組別，另一方面是希望藉由賽事協助中小學羽球發展，這一直也是全民羽協推廣全民羽球運動的重點之一，此次在颱風影響賽程下，臨時緊急應變而讓比賽順利完成，每天長達15個小時的賽程，真的需要給所有工作人員高度的肯定。

今年選手不乏遠從香港、澳門和馬來西亞跨海來台參賽，像澳門馬交體育的何浠瑜與殷梓晴就是自己看到全民羽協網站公告的比賽，特別來台參加比賽兼觀光旅遊，馬來西亞的球社更是組團來台參加本賽事。