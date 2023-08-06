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女足世界盃／荷蘭擊敗南非 8強與西班牙正面交鋒

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導
荷蘭慶祝勝利。 法新社
荷蘭慶祝勝利。 法新社

荷蘭今天在世界盃女足賽以2比0擊敗隊史首度踢進淘汰賽的南非，闖進8強後將與勁敵西班牙正面交鋒。

法新社報導，2019年獲得亞軍的荷蘭，今天雖沒有令人驚豔的演出，但表現得十分高效，這讓她們免於成為另一支爆冷遭淘汰的強隊。

世界排名第9的荷蘭，此役對上排名54、隊史首度在世界盃女足賽晉級到淘汰賽階段的南非。荷蘭的羅爾德（Jill Roord）於比賽第9分鐘，在門前靠一記頭錘將隊友沒進的球補進，率隊取得領先。

比賽進行到下半場，在第68分鐘時，荷蘭的貝倫斯泰因（Lineth Beerensteyn）一記不算強勁的射門，南非門將史瓦特（Kaylin Swart）看似有機會攔下，卻因未掌握好，讓球一路滾進門，使荷蘭吃下定心丸，並在終場以2比0獲勝晉級。

荷蘭闖進8強後，將於11日卯上西班牙。

南非在小組賽的最後一場比賽，靠隊長克加特拉納（Thembi Kgatlana）在傷停補時的比賽第92分鐘攻進關鍵一球，3比2扳倒義大利，以1勝1和1敗、積分4分力壓義大利、阿根廷，隊史第一次闖進淘汰賽階段。

克加特拉納今天依舊充滿威脅，可惜始終無法進球，讓南非的驚奇之旅就此結束。

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