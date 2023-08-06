聽障保齡球世錦賽 中華隊男子雙人賽銀包銅

正在德國慕尼黑出賽的中華保齡球隊傳回好消息，2022年巴西第24屆聽奧拿下男子雙人賽金牌的謝盛福與陳建豪，參加世界聽障保齡球錦標賽奪下男子雙人賽銀牌，另一組搭檔林呈恩與郭冠銘也為我國收下一面銅牌，打出「銀包銅」好成績。

今年世界聽障保齡球錦標賽落腳德國慕尼黑，個人賽還沒開胡中華隊台灣時間昨天重整旗鼓，在男子雙人賽兵分三路出征。去年聽奧的金牌組合謝盛福及陳建豪在前兩局表現平平，第三局起急起直追，打出460、412、462、435的高分，預賽結束躍居大會第一種子，4強挑戰賽上演「寶島內戰」，對上第4種子的林呈恩與郭冠銘。

謝盛福和陳建豪4強賽維持高檔表現，以407：360勝出，可惜金牌戰以337：421不敵法國組合。