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聽障保齡球世錦賽 中華隊男子雙人賽銀包銅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華保齡球隊在世界聽障保齡球錦標賽男子雙人賽「銀包銅」。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供
中華保齡球隊在世界聽障保齡球錦標賽男子雙人賽「銀包銅」。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供

正在德國慕尼黑出賽的中華保齡球隊傳回好消息，2022年巴西第24屆聽奧拿下男子雙人賽金牌的謝盛福與陳建豪，參加世界聽障保齡球錦標賽奪下男子雙人賽銀牌，另一組搭檔林呈恩與郭冠銘也為我國收下一面銅牌，打出「銀包銅」好成績。

今年世界聽障保齡球錦標賽落腳德國慕尼黑，個人賽還沒開胡中華隊台灣時間昨天重整旗鼓，在男子雙人賽兵分三路出征。去年聽奧的金牌組合謝盛福及陳建豪在前兩局表現平平，第三局起急起直追，打出460、412、462、435的高分，預賽結束躍居大會第一種子，4強挑戰賽上演「寶島內戰」，對上第4種子的林呈恩與郭冠銘。

謝盛福和陳建豪4強賽維持高檔表現，以407：360勝出，可惜金牌戰以337：421不敵法國組合。

林呈恩與郭冠銘不敵自家人，仍為中華隊拿下銅牌，也是本屆賽會首面獎牌；謝盛福／陳建豪雖輸給法國組合，仍有銀牌入袋，教育部體育署署長鄭世忠也在賽後立即拍發賀電，祝賀我國代表隊奪金的傑出表現，也勉勵代表隊再接再厲，在接下來的賽程繼續為國爭光、爭取佳績。

中華保齡球隊在世界聽障保齡球錦標賽男子雙人賽「銀包銅」。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供
中華保齡球隊在世界聽障保齡球錦標賽男子雙人賽「銀包銅」。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供
中華保齡球隊在世界聽障保齡球錦標賽男子雙人賽「銀包銅」。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供
中華保齡球隊在世界聽障保齡球錦標賽男子雙人賽「銀包銅」。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供

中華隊 聽奧 體育署

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