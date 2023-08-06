培育金門體育生力軍 奧運馬拉松國手打造訓練菜單

長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」第3站到金門，邀請奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領專業團隊打造專屬訓練菜單，盼發掘優秀選手，提升學生體育技能。

長榮航空發布新聞稿表示，長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」繼於台東、恆春站舉辦後，第3站金門站在昨天登場。

長榮航空表示，這次邀請2屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領專業團隊到金門，為金城國中、烈嶼國中、金湖國中、金寧國中、金門高中及金門農工6所在地學校量身打造訓練菜單。

訓練菜單包括紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力等，結合遊戲與體能的運動項目，讓學生在訓練過程中，學習正確的跑步知識、技能、敏捷的動作及團隊合作精神。

除此之外，長榮航空也邀請台灣首位聽奧網球雙金選手林家文到現場舉辦座談，傳達正確訓練觀念。

金門縣政府秘書長謝世傑表示，金門優秀的體育選手相當多，但資源有限，非常需要專業的訓練及發掘，以期將來能躍上國際舞台。

中華航空日前則舉辦公益籃球訓練營，攜手職業籃球隊P. LEAGUE+桃園璞園領航猿，由助理教練黃啟峰率領李家慷、林子洧及丁恩迪等3名球星傳承自身經驗，鼓勵喜愛籃球的熱血學童們勇敢追夢。