女足世界盃／淘汰賽登場 西班牙痛宰瑞士隊史首次晉8強

女子世界盃足球賽16強淘汰賽登場，西班牙今天在中場邦馬特（Aitana Bonmati）2進球、2助攻率領下5：1痛宰瑞士，隊史首度於女足世界盃晉級8強。

ESPN體育新聞網指出，女足世界排名第6的西班牙小組賽3比0擊敗哥斯大黎加、5比0擊敗尚比亞、0比4敗給日本；世界排名第20的瑞士，小組賽2比0擊敗菲律賓、0比0逼和挪威及地主紐西蘭。

法新社報導，西班牙對瑞士火力全開，邦馬特上半場就獨進兩球，隊友芮登杜（Alba Redondo）、科迪納（Laia Codina）也在上半場破門，下半場第70分鐘艾爾莫索（Jennifer Hermoso）再為西班牙踢進第5分。

邦馬特開賽第5分鐘就為西班牙先馳得點，不料隊友科迪納第11分鐘烏龍球奉送瑞士追平分，所幸芮登杜與邦馬特再進球將比分超前，科迪納第45分鐘也以破門將功贖罪。

西班牙小組賽最後一場遭日本4比0爆打，這場16強賽勝利有助挽回士氣，也證明總教練比爾達（JorgeVilda）將中場球星普特拉斯（Alexia Putellas）拉下先發是正確決定。

現任歐洲年度最佳女子足球員的普特拉斯因嚴重膝傷身手尚未找回，今天只在替補席短暫亮相為隊友打氣，後續上陣的機會也不大。

西班牙8強賽將於11日對戰荷蘭與南非的勝方。

瑞士在小組賽3戰一球未失，但面對實力高出一截的西班牙毫無招架之力，瑞士女足在重要國際賽事淘汰賽階段的勝場依舊未開張。