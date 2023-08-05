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足球／號召讓台灣赴西班牙菁英訓練營 8小時募款就成行

中央社／ 台北5日電
在旅外好手袁永誠牽線下，為台灣爭取到參與集結頂級足球俱樂部潛力新秀的西班牙盃賽Arnedo Cup機會，在募款參賽文章一出後，8小時募集近80萬元，加上企業贊助，確定成行。 截圖自石明謹臉書
在旅外好手袁永誠牽線下，為台灣爭取到參與集結頂級足球俱樂部潛力新秀的西班牙盃賽Arnedo Cup機會，在募款參賽文章一出後，8小時募集近80萬元，加上企業贊助，確定成行。 截圖自石明謹臉書

在旅外好手袁永誠牽線下，為台灣爭取到參與集結頂級足球俱樂部潛力新秀的西班牙盃賽Arnedo Cup機會，在募款參賽文章一出後，8小時募集近80萬元，加上企業贊助，確定成行。

在西班牙拉里奧哈（La Rioja）的青少年足球盃賽Arnedo Cup，今年將邁入第27屆，將有來自西班牙各地的青少年足球菁英參賽，16支參賽隊伍中，集結西班牙甲級足球聯賽勁旅皇家馬德里巴塞隆納，以及日本J聯盟大阪櫻花、美國德州Solar Soccer Club等數支海外球隊。

不僅如此，效力於英超俱樂部曼城中場耶南德茲（Rodri Hernandez）、巴塞隆納天才前鋒法蒂（AnsuFati）等多名球星，在職業場上站穩腳跟之前，過去都曾在Arnedo Cup亮相。

身為首名勇闖西班牙職業聯盟的台灣足球小將袁永誠，新賽季效力於CA River Ebro俱樂部，而他過去旅歐之路並非一路順遂，據了解，為了幫助台灣小將爭取更多曝光機會，袁永誠在這週得知其中1支參賽隊伍退出後，透過經紀人詢問，為台灣爭取到參賽名額。

袁永誠促成官方海報右下角D組參賽球隊印上來自台灣以DREAM TAIWAN為名的隊伍，但參賽經費一度沒有著落，他急忙透過通訊軟體向親友求助，而相信育樂股份有限公司、台灣足球發展協會理事長石明謹也出手相挺。

石明謹昨天下午4時多在臉書發布募款訊息，由於民眾踴躍響應，今天凌晨緊急關閉台灣足球發展協會捐款網頁，原本7月協會獲得捐款僅新台幣900多元，如今短短8小時就募集近80萬元，石明謹接受中央社記者訪問時直呼「很感動」。

石明謹透露，預計8月20日前遴選出18名台灣優秀U14青少年選手，屆時返台參與台灣男足訓練的袁永誠也將參與選拔作業，名單出爐後，全隊將提前赴西班牙，接受當地職業隊教練為期1週的指導，再參加9月登場的Arnedo Cup，「對於台灣小朋友而言，將是難得的機會，場上有出色的表現，場邊有10幾隊職業隊教練都在關注」。

石明謹指出，這次組隊赴西班牙參賽，需要約260萬元，加上行政雜支，總經費約300萬元，而昨天臉書發文已引發熱烈迴響，除了已募集約80萬元外，其餘經費已有數家企業表達贊助意願，確定將成行，希望未來能持續透過這個管道參賽，讓更多台灣小將有機會在國際賽曝光，爭取旅外機會。

巴塞隆納 皇家馬德里 英超

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