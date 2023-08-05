射箭世錦賽／湯智鈞、雷千瑩混雙爭銅失利獲第4

在德國柏林舉行的世界射箭錦標賽，台灣反曲弓混雙組合湯智鈞、雷千瑩在銅牌戰先盛後衰，以積分3比5不敵義大利組合，最終以第4名作收。

根據世界射箭總會所公布的巴黎奧運參賽資格，若能在這場世錦賽獲得個人和團體前3名，就可直接取得巴黎奧運門票。

不過此行台灣射箭代表隊意外失常，唯一擠進獎牌戰的只有反曲弓混合，由湯智鈞搭配雷千瑩，對上的是義大利組合安德蕾奧利（Tatiana Andreoli）、內斯帕里（Mauro Nespoli）。

台灣組合首局以36比32搶下，取得積分2比0領先，第2局雙方都射下高分，4支箭都射下39分戰成平手，積分各取1分，台灣組合暫時以3比1領先。

第3局台灣組合射下一支8分箭，以37比38的分數落敗，雙方積分也戰成3比3平手；關鍵的第4局，先射的台灣組合4支箭拿下38分，不過義大利組合在最後1箭射下10分，並以總分39比38拿下第4局，最終湯智鈞、雷千瑩慘遭逆轉。

儘管反曲弓個人和團體只要搶下獎牌就能獲得巴黎奧運資格，但反曲弓男團16強就不敵日本遭淘汰，反曲弓女團同樣在16強不敵美國落敗。

反曲弓個人賽，男子組以湯智鈞32強止步最佳，而女子組只有雷千瑩闖過首輪、止步次輪，其餘小將郭紫穎、邱意晴都是首輪淘汰。

射箭世錦賽的台灣反曲弓代表隊賽程已經全部結束，而複合弓還有老將陳麗如將於明天下午的女子個人8強出賽。