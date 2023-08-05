射箭世錦賽／湯智鈞、雷千瑩混雙爭銅失利獲第4
在德國柏林舉行的世界射箭錦標賽，台灣反曲弓混雙組合湯智鈞、雷千瑩在銅牌戰先盛後衰，以積分3比5不敵義大利組合，最終以第4名作收。
根據世界射箭總會所公布的巴黎奧運參賽資格，若能在這場世錦賽獲得個人和團體前3名，就可直接取得巴黎奧運門票。
不過此行台灣射箭代表隊意外失常，唯一擠進獎牌戰的只有反曲弓混合，由湯智鈞搭配雷千瑩，對上的是義大利組合安德蕾奧利（Tatiana Andreoli）、內斯帕里（Mauro Nespoli）。
台灣組合首局以36比32搶下，取得積分2比0領先，第2局雙方都射下高分，4支箭都射下39分戰成平手，積分各取1分，台灣組合暫時以3比1領先。
第3局台灣組合射下一支8分箭，以37比38的分數落敗，雙方積分也戰成3比3平手；關鍵的第4局，先射的台灣組合4支箭拿下38分，不過義大利組合在最後1箭射下10分，並以總分39比38拿下第4局，最終湯智鈞、雷千瑩慘遭逆轉。
儘管反曲弓個人和團體只要搶下獎牌就能獲得巴黎奧運資格，但反曲弓男團16強就不敵日本遭淘汰，反曲弓女團同樣在16強不敵美國落敗。
反曲弓個人賽，男子組以湯智鈞32強止步最佳，而女子組只有雷千瑩闖過首輪、止步次輪，其餘小將郭紫穎、邱意晴都是首輪淘汰。
射箭世錦賽的台灣反曲弓代表隊賽程已經全部結束，而複合弓還有老將陳麗如將於明天下午的女子個人8強出賽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言