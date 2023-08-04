柔道／匈牙利大師賽 楊勇緯首輪爆冷出局

剛拿下成都世大運銀牌的「柔道男神」楊勇緯連2週出賽，今天匈牙利大師賽男子60公斤級首輪與喬治亞名將諾札德鏖戰至黃金得分制後落敗，另名女將林真豪則止步48公斤級16強。

楊勇緯日前參加成都世界大學運動會，第2次參賽的他，一路過關斬將闖進決賽後，可惜遭到日本選手中村太樹壓制後落敗，帶回銀牌，這也是他個人生涯首面世大運獎牌。

在世大運告一段落後，楊勇緯馬不停蹄趕往在匈牙利布達佩斯舉行的匈牙利大師賽，這項賽事屬於世界巡迴賽系列第2級，僅次世界錦標賽，為爭取更多巴黎奧運積分，他和林真豪、連珍羚等人都有參賽。

楊勇緯今天在男子60公斤級首輪亮相，對手為喬治亞名將諾札德（Temur Nozadze），彼此並不陌生，過去2年交手楊勇緯都有獲勝紀錄。

雙方今天再次碰頭，對手先搶下半勝，而楊勇緯反擊扳平，雙方一路鏖戰至黃金得分制，楊勇緯才敗下陣來。

女子組賽事部分，在世大運8強出局的林真豪，同樣連2週出賽，雖然今天通過女子48公斤級首輪考驗，但16強賽輸給美國選手拉柏德（Maria CeliaLaborde），無緣晉級。

另一名台灣女子好手連珍羚57公斤級首輪與塞爾維亞柏瑞斯奇（Marica Perisic）歷經纏鬥激戰，最終在黃金得分制階段落敗。