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澳洲羽賽／麟洋配、楊肉盧晉級男雙4強 力拚冠軍賽會師

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澳洲羽賽／麟洋配、楊肉盧晉級男雙4強 力拚冠軍賽會師

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李洋(右)與王齊麟。 法新社
李洋(右)與王齊麟。 法新社

總獎金42萬美元的澳洲羽球公開賽，我國男雙組合「麟洋配王齊麟李洋今天在8強賽遭遇日本搭檔古賀輝／齋藤太一，雙方在首局就展開激鬥的情況下，最終由麟洋配以24：22、21：14直落二勝取勝，加上稍早就率先晉級4強賽的「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，兩組人馬有望在決賽會師。

上周剛在幸運地東京舉行的日本公開賽奪下近2年首冠的王齊麟／李洋，本周轉戰BWF超級500系列的澳洲公開賽，表現如倒吃甘蔗。

在前兩輪都苦戰3局才勝出後，今天面對世界排名第19名的日本組合古賀輝／齋藤太一，首局前段麟洋配雖然一度落後，不過局中緊咬比數後反倒率先取得局點，儘管前3個局點都遭到對手化解，但仍是以24：22先下一城。

在驚險拿下首局後，第二局王齊麟／李洋乘勝追擊，在局中一波6：0後取得8分領先優勢，儘管日本組合也回敬一波3：0的追擊，但王齊麟／李洋仍是穩住陣腳，最終以21：14勝出，搶下4強賽門票。

至於我國另一組男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯今天8強賽遭遇男雙第二種子的大馬組合謝定峰／蘇偉譯，最終以21：15、21：17直落二勝出，同樣取得4強賽門票。

李洋 王齊麟 麟洋配

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