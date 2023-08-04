澳洲羽賽／未能再演逆轉戲碼 周天成不敵翁泓陽8強止步

BWF超級500系列的澳洲羽球公開賽今天舉行8強賽，我國男單一哥周天成暌違一個半月再度在8強賽登場，不過遭遇中國大陸選手翁泓陽，也連續3輪陷入苦戰，最終以10：21、16：21直落二敗下陣來。

還在尋求今年首冠的周天成，這次澳洲公開賽前兩輪打得相當辛苦，與香港陳延澤、大陸趙俊鵬都在先丟首局的情況下，最終逆轉勝出，也是繼6月中的印尼公開賽後再度闖進到8強賽。

不過周天成首局苦戰的戲碼再度上演，今天遭遇生涯首度交手、世界排名第24名的翁泓陽，比賽過程中周天成不斷出現腳底打滑的狀況，讓他頻頻用毛巾擦拭鞋底，甚至還一度換鞋，也導致他該局大幅落後，最終以10：21讓對手先下一城。

第二局開局後翁泓陽再打出4：0開局，不過周天成也在局中急起直追，一度取得9：8領先，只可惜前兩天逆轉的戲碼未能再上演，翁泓陽一波6：0攻勢再度要回領先，且逐漸擴大差距，最終翁泓陽就以21：16勝出，搶下4強賽門票。

在周天成於8強賽止步後，我國今天將還有男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯以及女單白馭珀將在8強賽接續登場。