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女足世界盃／尚比亞總教練涉性騷 FIFA稱若屬實將嚴懲

中央社／ 雪梨4日綜合外電報導
國際足球總會（FIFA）今天表示，正在調查尚比亞女足隊成員在世界盃足球賽期間提出，有關總教練出現不當行為的投訴，並矢言此事若獲得證實，將會予以嚴懲。 路透社
國際足球總會（FIFA）今天表示，正在調查尚比亞女足隊成員在世界盃足球賽期間提出，有關總教練出現不當行為的投訴，並矢言此事若獲得證實，將會予以嚴懲。 路透社

國際足球總會（FIFA）今天表示，正在調查尚比亞女足隊成員在世界盃足球賽期間提出，有關總教練出現不當行為的投訴，並矢言此事若獲得證實，將會予以嚴懲。

國際足球總會以保密為由，沒有提供相關細節，但媒體報導，這事件與總教練穆瓦佩（Bruce Mwape）涉嫌搓揉球員胸部有關。

「衛報」（The Guardian）指，消息來源表示，有好幾名球員7月28日練球後，目睹穆瓦佩用手撫摸一名球員的胸部。消息人士說：「教練觸摸球員的胸部是不當的。」

目擊者曾討論過，要立即通報此事，但擔心因此遭受報復，無法擠進上場名單，因此決定等到比賽結束後再上報此事。

一名不願透露身分的球員上個月告訴衛報：「如果他（指穆瓦佩）想和某人上床，你就得答應。在我們隊上，教練和球員發生性關係是常見的。」

FIFA發言人表示：「目前我們可以證實的是，已經收到有關尚比亞國家女足隊的投訴，我們目前正在調查此事。」

「FIFA極其嚴肅地對待任何不當行為的指控，並為足球圈任何想要舉報這類事件的人，制訂了明確的流程。」

尚比亞女足性騷的相關指控，去年在社群媒體浮上台面，這次世界盃期間，穆瓦佩也多次被問到相關問題。

他否認了那些指控，稱消息都是「虛假的」。

FIFA強調，任何相關指控都會嚴格保密。

但FIFA也說，「如果指控屬實，FIFA可能採取最嚴厲的懲處，包括終身禁賽在內。」

在這次於紐西蘭、澳洲進行的女足世界盃，尚比亞在小組賽淘汰出局。

尚比亞在3比1擊敗哥斯大黎加，拿下世界盃隊史首勝前，先後遭日本、西班牙以5比0痛擊。

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