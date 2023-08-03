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女足世界盃／摩洛哥力擒哥倫比亞晉16強 德國淘汰

中央社／ 伯斯3日綜合外電報導
摩洛哥前鋒拉赫馬里(中)率先進球。 新華社
摩洛哥前鋒拉赫馬里(中)率先進球。 新華社

摩洛哥今天在2023年紐澳世界盃女子足球賽H組小組賽以1比0踢倒強敵哥倫比亞，和哥倫比亞同以2勝1敗6分積分闖進最後16強。同組的德國隊和南韓隊以1比1握手言和，同遭淘汰。

摩洛哥此役採4-4-2陣式，前鋒拉赫馬里（Anissa Lahmari）在上半場傷停補時時刻（45'+4'）漂亮攻門破網，摩洛哥爆冷取得1比0領先。下半場兩隊均無建樹，終場摩洛哥就以1比0勝出，贏得寶貴的一勝，驚險闖進最後16強。

摩洛哥為求關鍵一勝，積極搶攻，全場射門10次、6次射正；哥倫比亞全場射門11次、2次射正，欠缺準頭。

此役之前，哥倫比亞已取得2勝，今天雖敗陣，仍以分組第一晉級下一輪。

同日，兩屆冠軍、世界排名第2的德國隊必須贏球才有晉級機會，無奈終場以1比1與南韓隊踢平，以1勝1和1敗4分積分，無緣下一輪。這是德國隊首次在女足世界盃小組賽遭到淘汰。南韓隊以1和2敗墊底。

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